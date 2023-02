NBA: Boston repart de l'avant, Denver bat Doncic

Auteur de 38 points, Jayson Tatum, de retour parmi les Celtics, a guidé les leaders de l'Est à la victoire contre Détroit (127-109) mercredi en NBA, pendant que Denver, premier à l'Ouest, dominait sans trembler Dallas (118-109), malgré Luka Doncic.

Au lendemain de la défaite concédée après prolongations à Milwaukee, sans quatre de ses titulaires, Boston récupérait également Marcus Smart très actif (9 pts, 6 passes, 6 interceptions) et Al Horford (11 pts). Mais, c'est Tatum qui a, comme d'habitude, joué son rôle de locomotive d'attaque en se montrant adroit (15/24 aux tirs, 9 rbds, 7 passes).

Moins en vue dans le dernier quart-temps, il a été secondé par le 6e homme Malcolm Brogdon (25 pts), pour ramener à la raison Détroit, au sein duquel Killian Hayes, titulaire, n'a pas démérité (10 pts, 9 passes, 2 interceptions).

Les C's reprennent un peu d'avance sur les Bucks (2e) et maintiennent l'écart avec les Sixers (3e), qui ont enchaîné un 4e succès d'affilée, en résistant à un vain come-back de Cleveland après avoir déploré 25 unités de retard à la pause (118-112).

Dans le sillage de Donovan Mitchell, auteur de 16 de ses 33 points dans le dernier quart-temps, les Cavs ont recollé à quatre longueurs à 90 secondes du terme. Moment auquel James Harden (19 pts, 12 passes) et De'Anthony Melton (17 pts) ont assuré l'essentiel aux lancers francs, prenant le relais de Joel Embiid (29 pts, 14 rbds).

La série de victoires s'arrête à sept pour les Cavaliers (4e), qui conservent un matelas confortable sur Brooklyn (5e), tombeur de Miami (116-105), grâce à la grosse performance de sa recrue Mikal Bridges. Arrivé de Phoenix en échange de Kevin Durant, l'ailier a battu son record personnel de points, avec 45 marqués dont 17 dans le dernier quart-temps (17/24 aux tirs, 8 rbds).

- Faciles Lakers -

De quoi frustrer Bam Adebayo (24 pts, 13 rbds), élément le plus valeureux du Heat, qui cède sa 6e position à New York, vainqueur à Atlanta (122-101). Un troisième succès de rang pour les Knicks, qui porte encore le sceau de Jalen Brunson (28 pts, 9 rbds) et de Julius Randle (25 pts, 11 rbds), sans qu'Evan fournier n'ait pu grappiller des minutes.

A l'Ouest, les Nuggets ont déroulé leur force collective face à Luka Doncic, bien trop seul en attaque, en l'absence de son nouveau binôme Kyrie Irving (dos). Le prodige slovène a fini avec 37 points (9 passes, 4 interceptions), Frank Ntilikina, titulaire à ses côtés, s'étant guère distingué (4 pts, 2 rbds, 1 interception).

En face, si le double MVP Nikola Jokic y est allé de son 21e triple-double de la saison (14 pts, 13 rbds, 10 passes), c'est le remplaçant Jeff Green (24 pts) et l'ailier Michael Porter Jr (22 pts) qui ont été prolifiques, en l'absence de Jamal Murray (genou) et Aaron Gordon (côtes). C'est dire le réservoir de Denver, qui a encore brillé par son altruisme (34 passes décisives) et son adresse (57.1% de réussite).

Son dauphin, Memphis, s'est défait de Utah (117-111) malgré un soir compliqué pour Ja Morant dont l'adresse était quelque peu en berne (8/26 aux tirs, 20 pts, 9 passes). C'est Jaren Jackson Jr qui s'est démultiplié (26 pts, 9 rbds, 5 interceptions, 4 contres).

Enfin, dans la course pour les play-offs, les Lakers (13e) se sont offerts une rare victoire aisée, aux dépens de La Nouvelle-Orléans (120-102). LeBron James, de retour une semaine après être devenu meilleur marqueur de l'histoire, a inscrit 21 points, tout comme la nouvelle recrue D'Angelo Russell. Anthony Davis a fini meilleur marqueur (28 pts, 10 rbds).