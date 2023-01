NBA: Brooklyn, vainqueur à l'arraché à Miami, retient son souffle pour Durant blessé

Une victoire à la Pyrrhus? Brooklyn, resté uni malgré la sortie sur blessure au genou droit de Kevin Durant, s'est imposé (102-101) à l'arraché à Miami, dimanche en NBA, jour où Elvis Presley naissait il y a 88 ans.

- "Don't Be Cruel" -

C'est ce que doivent implorer les Nets, face au sort réservé à leur indispensable star (30 pts, 6,8 rbds, 5,4 passes de moyenne cette saison), dont le genou droit a plié, en se trouvant en porte-à-faux sous le poids de Jimmy Butler, malencontreusement retombé dessus après avoir attaqué le cercle.

"KD", qui s'était déjà fait mal sur cette rotule après un autre choc subi quelques minutes plus tôt, a tenté de rester sur le parquet. Mais la douleur était trop forte et il a regagné le vestiaire tout seul, envoyant le signal que sa blessure n'est peut-être pas si grave.

Son entraîneur Jacque Vaughn a annoncé après-coup qu'il passera lundi une IRM (imagerie par résonance magnétique). En espérant que le diagnostic ne soit pas le même qu'en janvier 2022, lorsqu'il s'était blessé à un ligament du genou gauche, manquant ensuite un mois et demi de compétition.

- "All Shook Up" -

Remués, les Nets sont néanmoins restés solidaires et solidement ancrés dans ce match assez serré, qui aurait pu leur échapper quand le Heat a compté jusqu'à neuf unités d'avance au début du dernier quart-temps, dans le sillage de Jimmy Butler (26 pts, 8 rbds) et de Tyler Herro (24 pts).

"Vous ne voulez jamais voir un joueur à terre comme ça. C'était assez dur à encaisser, mais il faut reconnaître à notre groupe le mérite d'avoir tenu bon", s'est félicité Vaughn, qui a notamment vu Kyrie Irving (29 pts) prendre le relais de Durant (17 pts) pour recoller au score.

L'arrière a néanmoins manqué la cible d'un shoot précipité et lointain à 3,2 secondes du terme, mais Royce O'Neale veillait au rebond et a marqué le panier de la victoire, d'un tir en flotteur. Et dans la foulée, Butler a manqué de peu sa tentative dans la raquette.

Fort d'un 18e succès en vingt matches, Brooklyn consolide sa 2e place à l'Est derrière Boston, Miami reste 8e.

- "That's All Right" -

Tout va bien à Memphis, ville chère au "King", où les Grizzlies, même privés de Ja Morant (cuisse), ont enregistré une 6e victoire consécutive, aux dépens de Utah (123-118), grâce notamment à Desmond Bane (24 pts, 9 passes).

Jaren Jackson Jr. a aussi largement contribué (19 pts, 8 rbds, 5 contres), pour l'équipe du Tennessee qui talonne Denver, le leader à l'Ouest, avec le même bilan (26-13)

- "A Little Less Conversation" -

Et un peu plus d'action... Voilà ce que voudraient voir actuellement les fans des Suns, finalistes en 2021 et faisant habituellement parler d'eux comme des cadors à l'Ouest. Sauf que l'effectif est à ce point décimé - Devin Booker (aine), Chris Paul (hanche), Cameron Payne (pied), Cam Johnson (genou)... - qu'ils enchaînent défaite sur défaite.

La sixième d'affilée, la neuvième en dix matches aussi, a été concédée (112-98) face à Cleveland. L'équipe de l'Arizona, incapable de dépasser les 100 points sur ses quatre dernières rencontres, passe pour la première fois en négatif cette saison (20-21), sa 8e place étant désormais menacée par Minnesota vainqueur (104-96) à Houston.

Côté Cavs (4e à l'Est), Darius Garland et Donovan Mitchell ont marqué 22 points chacun, pour décrocher un quatrième succès en cinq rencontres.

- "My Way" -

A sa façon bien à lui, en l'absence de Joel Embiid, James Harden s'est démultiplié avec un triple-double (20 pts, 11 rbds, 11 passes), le 71e de sa carrière, prépondérant dans le succès de Philadelphie à Détroit (123-111).

"The Beard" (le barbu) en a aussi profité pour devenir le 27e joueur de l'histoire à passer la barre des 24.000 points.