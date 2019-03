NBA: Charlotte perd encore contre Miami

Tony Parker, Nicolas Batum et les Charlotte Hornets ont fragilisé dimanche leur position dans la course aux play-offs, en s'inclinant pour la deuxième fois en onze jours face à Miami, un concurrent direct pour la qualification.

Battus à domicile le 6 mars (91-84), les Hornets n'ont pas pris leur revanche sur le parquet du Heat (93-75).

Ils restent coincés à la 10e place de la conférence Est (31 v-38 d), à deux victoires de leurs adversaires du jour, qui occupent la 8e place, la dernière qualificative pour les play-offs.

Avec treize matches de saison régulière encore à disputer, les Hornets n'ont plus vraiment le droit à l'erreur, d'autant qu'ils sont aussi en concurrence avec Orlando (9e, 32 v-38 d) pour cette 8e place.

Les Hornets ont fait jeu égal avec le Heat pendant les trois premières périodes (61-60), mais ils se sont effondrés dans le dernier quart-temps, avec une réussite au tir calamiteuse de 31%.

Ils n'ont pas non plus réussi à maîtriser Goran Dragic (19 pts) et le futur retraité Dwyane Wade (17 pts).

Batum et Parker n'ont pas démérité avec 12 points et sept rebonds pour le premier, onze points en 17 minutes pour le quadruple champion NBA.

Avec un total de 168 points marqués, cette rencontre est la moins prolifique de la saison.