NBA: Curry, absent trois mois, les Warriors vers une saison noire

La longue absence redoutée l'est et pourrait sonner le glas des ambitions de Golden State cette saison: Stephen Curry, opéré vendredi de sa main gauche fracturée, sera absent pour au moins trois mois, soit presque cinquante matches de saison régulière.

Le double MVP (2015, 2016) "a subi une intervention au deuxième métacarpe de la main gauche au Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute à Los Angeles et devrait être complètement rétabli d'ici trois mois, moment auquel son indisponibilité sera réévaluée", ont indiqué les Warriors dans un communiqué.

La star des "Dubs" ne refoulera donc pas les parquets avant février au plus tôt. Il restera alors environ deux mois de matches de saison régulière avant des play-offs, dont l'accession s'apparente désormais à une montagne pour l'équipe entraînée par Steve Kerr, finaliste des cinq derniers championnats et trois fois vainqueurs (2015, 2017, 2018).

Curry s'est fracturé l'os long de son index lors du match perdu contre Phoenix (121-110), quand le pivot des Suns, Aron Baynes, s'est écrasé de tout son poids dessus lors de leur chute sur le parquet.

Il s'est alors immédiatement tenu le poignet en grimaçant, tentant ensuite de secouer sa main comme pour évacuer une douleur. En vain: après avoir essayé de rester dans la partie pour les lancers francs, il a dû renoncé pour regagner le vestiaire tête basse.

"Ca fait ch... C'est dur, très dur. Sans Steph la suite s'annonce tellement plus dure pour notre équipe", a réagi son coéquipier Draymond Green, dépité à quelque heures de devoir affronter San Antonio, en soirée à San Francisco.

- "Ca craint" -

"Je m'inquiète pour Steph, qui ne pourra pas porter (son fils) Canon, qui ne pourra pas jouer avec (ses filles) Riley et Ryan. Il ne pourra pas passer le pot à (sa femme) Ayesha lorsqu'elle le lui demandera. Ca craint...", a-t-il ajouté en pensant aux simples gestes du quotidien de son ami.

Green se retrouve être désormais le seul titulaire valide du cinq majeur de Golden State qui a dominé la Ligue pendant cinq saisons et qui pourrait voir à présent sa suprématie brutalement prendre fin.

Car l'absence de Curry s'ajoute à celle encore plus longue de l'autre "splash brother", Klay Thompson, qui soigne une rupture des ligaments croisés du genou gauche, occasionnée en juin lors du match 6 des finales NBA qui ont sacré Toronto. Sans oublier celle de Kevin Durant, victime d'une rupture du tendon d'Achille droit lors du match 5, et qui est parti cet été à Brooklyn.

A ces trois graves blessures - même si le doigt fracturé de Curry n'est pas celui de la main avec laquelle shoote -, qui auront frappé les Warriors lors de ses six derniers matches NBA, à cheval sur les deux saisons, s'ajoutent les départs, préjudiciables dans une moindre mesure, de cadres qui faisaient la richesse de son effectif comme Andre Iguodala, non conservé, et Shaun Livingston, retraité.

- Option "tanking" ? -

Autant dire que pour les Warriors, la saison s'annonce noire, voire même blanche avec le risque, désormais décuplé par l'absence de Curry, de les voir échouer à atteindre les play-offs, alors que la concurrence n'a jamais été aussi forte à l'Ouest. Un échec, qui serait entérinerait brutalement la fin de leur âge d'or.

En quatre matches, Golden State a déjà été humilié trois fois: face aux Clippers (141-122), Oklahoma City (120-92) et Phoenix (121-110), avec entre-temps un seul succès à New Orleans (134-120) en forme d'orgueil.

De l'orgueil il en faudra vraiment tous les soirs pour exister, en espérant que des les jeunes de l'effectif émergent d'ici février, puisque le coach des Warriors doit composer avec neuf joueurs âgés de 23 ans ou moins, autour de Green et D’Angelo Russell.

A moins que les Warriors n'optent pour une autre option, le "tanking", qui consiste, lorsque les play-offs s'avèrent inaccessible, à perdre le plus de matches de saison régulière pour obtenir un bon choix de draft. Un procédé que Joe Lacob, le propriétaire des Warriors s'est refusé à envisager, mercredi après la blessure de Curry.

"C’est contraire à tout ce que je défends. On va se battre comme des diables, développer nos jeunes joueurs, apprendre à gagner. Tu ne deviens pas meilleur en essayant de perdre. Il y a peut-être quelques obstacles sur la route mais nous n’accepterons jamais de perdre", a-t-il affirmé.

Mais à ce moment-là, il n'imaginait pas que ses Warriors seraient privés si longtemps de Curry.