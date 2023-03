NBA: Curry donne un peu d'oxygène aux Warriors

Un coup de chaud de Stephen Curry, auteur de 39 points, a permis à Golden State de renverser La Nouvelle-Orléans (120-109) et de remonter à la sixième place de la conférence Ouest, la dernière directement qualificative pour les play-offs, mardi en NBA.

Les Warriors, qui repassent devant Minnesota (7e), étaient à la peine en première période, balbutiant leur basket, comme trop souvent cette saison, jusqu'à déplorer un retard de vingt unités avant la pause, face aux Pelicans (8e) de Brandon Ingram (26 pts).

L'entraîneur Steve Kerr ne masquait pas son courroux sur le banc et a bien dû le faire entendre dans le vestiaire, car son équipe est revenue avec d'autres velléités, guidée par Curry, son chef trois étoiles, qui a sonné la révolte, plantant notamment trois banderilles primées en 86 secondes en fin de troisième quart-temps.

Le meilleur marqueur à trois points de l'histoire (8 passes, 8 rbds, 3 interceptions) a ensuite été relayé par Jordan Poole (21 pts) et Jonathan Kuminga (13 pts) qui ont inscrit 18 des 20 points de l'équipe au début du dernier quart-temps.

Le Thunder (10e), qui pouvait chiper la 9e place aux Lakers, a manqué cette occasion en se faisant surprendre (137-134) sur son parquet par les Hornets, qui n'ont pourtant plus rien à gagner cette saison, car éliminés, mais peuvent arbitrer les débats pour la course aux barrages à l'Ouest, comme en témoignent leurs deux précédentes victoires face aux Mavericks (11e).

PJ Washington (43 pts) a brillé dans les rangs de Charlotte, impeccablement soutenu par Théo Maledon (19 pts, 9 passes).

Memphis (2e), déjà qualifié, a pour sa part enchaîné un septième succès à Orlando (113-108). En l'absence de Ja Morant (cuisse), Desmond Bane (31 pts) a été le leader offensif des Grizzlies.

- Mitchell comme James -

A l'Est, Toronto a obtenu une troisième victoire d'affilée (106-92) face à Miami, qui perd un peu de terrain sur Brooklyn pour la quête de la sixième place.

Les Raptors avaient plus d'armes offensives à faire valoir, avec Pascal Siakam (26 pts, 9 rbds) et Scottie Barnes (22 pts, 12 passes) face au Heat, privé de Jimmy Butler (cou) et qui s'en est remis au seul Tyler Herro (33 pts).

Atlanta, de son côté, a arraché un succès contre Cleveland (120-118), grâce à Dejounte Murray (29 pts), épaulé par le remplaçant Onyeka Okongwu (21 pts, 9 rbds, 3 contres).

Côté Cavs (4e), déjà qualifiés pour les play-offs, Donovan Mitchell a vainement brillé avec 44 points dans la musette, mais pas le panier de la gagne dans les dernières secondes. Le meneur se consolera avec ce dixième match à au moins 40 points dans la saison, une performance que seul LeBron James a réussie dans l'histoire de la franchise.

Les Hawks demeurent huitièmes juste devant les Raptors (9e). Ces deux équipes, qui possèdent le même bilan à l'équilibre (38 victoires/38 défaites) semblent promises aux barrages, aux portes desquels se trouve Washington (11e).

Les Wizards peuvent encore espérer les jouer, après leur précieuse victoire aux dépens de Boston (130-111), qui perd du terrain sur Milwaukee bien ancré en tête de la conférence.

L'intérieur letton Kristaps Porzingis a guidé les siens avec 32 points (à 14/21 aux tirs, 12 rbds), soutenu par Deni Avdija (25 pts, à 10/16, 10 rbds), l'ensemble de l'équipe shootant à 54,5% de réussite.

Côté Celtics, qui restaient pourtant sur trois victoires, seul Jayson Tatum a surnagé (28 pts, 9 rbds). Les finalistes de la dernière saison joueront jeudi chez les Bucks ce qui ressemblera à un match de la dernière chance pour combler leur retard.