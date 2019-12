NBA: Dallas et Doncic éteignent les Lakers, victoires des Clippers et de Toronto

Dallas a confirmé son statut de sérieux outsider en NBA en l'emportant dimanche 114-100 face aux Lakers de Los Angeles, qui restent premiers de la conférence Ouest, alors que, dans l’autre match de LA, les Clippers ont largement dominé les Wizards de Washington (150-125).

Les Mavericks mettent fin à la série de 10 victoires consécutives des Lakers en leur infligeant leur plus sévère défaite depuis le début de la saison.

La franchise californienne a pourtant mieux commencé la partie, dominant les Mavericks, mais le tableau d'affichage restait équilibré à la mi-temps (62-59), ce qui laissait l'espoir à Dallas de revenir au score.

Et c'est au troisième quart-temps que Dallas a fait la différence, en marquant 35 points, contre 17 pour les Lakers. Pour le seul troisième quart-temps, Luka Doncic a marqué 16 points, pris 4 rebonds et offert 5 passes décisives.

Sous les yeux de la légende des Mavericks, Dirk Nowitzki, qui a été ovationné par le Staples Center, Doncic finit le match à 27 points, 9 rebonds et 10 passes décisives. Pour accrocher cette victoire, il a été bien aidé par ses équipiers, Kristaps Porzingis, Dwight Powell et Justin Jackson marquant chacun 15 points, quand Delon Wright en a 17.

Tous ont réussi à bousculer une défense des Lakers, la troisième meilleure de la ligue, qui n'a pourtant pas démérité, avec 9 interceptions, dont 4 pour LeBron James (25 points, 9 rebonds, 8 passes décisives) et 3 contres, dont 2 pour Anthony Davis (27 points, 10 rebonds, 2 passes décisives).

"C'est une belle victoire qui signifie beaucoup pour nous, a réagi Luka Doncic. Cela montre que nous pouvons aussi jouer contre de grandes équipes. Il faut juste qu'on continue."

. Clippers-Wizards: plus de 30 points pour Kawhi et Paul George

Quelques heures plus tard, toujours au Staples Center, les Clippers ont largement dominé les Wizards de Washington, enregistrant une huitième victoire consécutive à domicile.

Kawhi Leonard et Paul George ont inscrit plus de 30 points chacun (respectivement 34 et 31), alors que Montrezl Harrell a signé un double-double avec 23 points et 15 rebonds. Lou Williams était également de la partie avec 22 points.

Grâce à cette douzième victoire d’affilée à domicile contre Washington, les Clippers confortent leur troisième place de la conférence Ouest (15 victoires, 6 défaites).

. Toronto-Utah: match à records

Les Raptors et le Jazz ont offert un spectacle pour le moins étonnant et riche en records. Toronto menait 77-37 à la mi-temps, un score qui représente à la fois le plus grand avantage de l’histoire de Toronto et le plus grand retard de points pour l’Utah à ce moment de la partie.

Le Jazz a tenté de répondre en marquant 49 points dans le troisième quart-temps, le meilleur score de la franchise en un quart-temps et le pire score (à égalité) encaissé par Toronto en un quart-temps.

Mais cela n’a pas suffi pour venir à bout de Toronto, deuxième de la conférence Est avec 14 victoires et 4 défaites, qui signe là une septième victoire d’affilée (130-110) et sa neuvième victoire à domicile en autant de matchs.

"Nous étions nuls", a reconnu l’entraîneur de l'Utah, Quin Snyder, pour qui "il va sans dire que nous devons nous concentrer davantage au début des matchs".

. Les Frenchies: Fournier à 32 points, double-double pour Gobert

Trois Français ont foulé les parquets cette nuit.

Particulièrement adroit (13 sur 21 aux tirs, 6 sur 10 à 3 points), Evan Fournier a égalé le meilleur score de sa carrière, en marquant 32 points. Il a également pris 3 rebonds pour mener le Magic d’Orlando à la victoire face aux Warriors de Golden State (100-96).

"C'était une grande victoire, s’est réjoui l’arrière. Il y a plus d'opportunités pour moi (en raison des blessures) et l'entraîneur fait plus appel à moi. J'essaie de bien jouer." "Il a fait un super match, a également commenté Steve Clifford, l'entraîneur du Magic. Il ne fait pas que marquer pour nous, il est efficace, il marque 32 points en 21 tirs, c'est efficace."

A Toronto, Rudy Gobert a signé un double-double (12 points et 11 rebonds) avec le Jazz.

Frank Ntilikina (3 points, 1 passe décisive) n’a joué que 7 minutes dans la défaite des Knicks de New York face aux Celtics, qui n’ont pas fait jouer Vincent Poirier.

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés dimanche:

LA Clippers - Washington 150 - 125

Orlando - Golden State 100 - 96

Toronto - Utah 130 - 110

Detroit - San Antonio 132 - 98

La Nouvelle-Orléans - Oklahoma City 104 - 107

New York - Boston 104 - 113

Brooklyn - Miami 106 - 109

Minnesota - Memphis 107 - 115

LA Lakers - Dallas 100 - 114