NBA: Denver, Miami et Houston poursuivent leur marche en avant

Ils passeront Noël au chaud: Denver solide à Phoenix, Miami costaud face à Utah, Houston résistant à Sacramento, ont fait respecter la hiérarchie, lundi en NBA.

. Le Heat reste chaud

Miami est quasiment intraitable sur son parquet, où seuls les Lakers ont réussi à s'imposer. Utah, qui restait sur cinq victoires, en a fait les frais sans démériter du reste (107-104).

Un 13e succès en 14 matches à la maison qui s'est encore appuyé sur une excellente répartition des tâches au sein du collectif floridien. Jimmy Butler (20 pts, 8 rbds) et Bam Adebayo (18 pts, 12 rbds) ont su muscler le jeu quand il le fallait, tout comme Derrick Jones Jr. auteur d'un énorme dunk sur Rudy Gobert.

Le Français a pourtant été dissuasif à l'intérieur (20 rebonds, 5 contres). Et ses 18 points à 9/11 aux tirs ont encore démontré qu'il méritait d'être une option plus récurrente en attaque.

Miami se maintient au 3e rang à l'Est. Le Jazz reste 6e à l'Ouest.

. Denver ne faiblit pas

Moins de 24 heures après s'être imposés chez les Lakers, les Nuggets ont dû s'employer pour en faire de même à Phoenix (113-111).

C'est Jamal Murray qui a été l'homme décisif pour la franchise du Colorado, inscrivant un panier à trois point à 27 secondes du terme, puis un autre tir à deux points, à 3,2 secondes du buzzer.

L'ailier serbe Nicola Jokic a encore été en mode triple-double (22 pts, 12 rbds, 10 passes) pour contribuer à la 7e victoire de rang du dauphin à l'Ouest.

. Houston non plus

Le duo James Harden/Russel Westbrook a une nouvelle fois été déterminant pour permettre à Houston de remporter son 4e match d'affilée à Sacramento (113-104), qui s'est réveillé trop tard.

Le premier a réussi 34 points (5 passes, 5 rebds) et le second en a mis 28 (7 rbds, 6 passes), sans "sur-shooter" puisqu'ils ont pris 41 tirs à eux deux, signe d'une entente en progrès.

Les Rockets restent 3es à l'Ouest, tout près de Denver. Les Kings demeurent 10es.

. Indiana au finish

Toronto, qui restait sur six victoires, a arraché la prolongation chez les Pacers. Mais a fini par céder (120-115) après deux paniers assassins à trois points d'Aaron Holiday, inscrits au cours des cinq minutes supplémentaires.

Le meneur a fini avec 19 points (5/10 derrière l'arc) et 10 passes, au terme d'un beau duel avec son vis à vis Kyle Lowry (30 pts).

Les Raptors, champions en titre, restent 4es à l'Est, suivis de près par Philadelphie (5e), facile vainqueur à Detroit (125-109) et par Indiana (6e).

. San Antonio va mieux

Un mois après avoir mis fin à leur série record de huit défaites d'affilée sous l'ère Gregg Popovich, les Spurs retrouvent peu à peu des couleurs, comme en témoigne la correction infligée à Memphis (145-115). Leur cinquième succès en huit matches.

Plus que les 40 points (9 rbds, 5 passes, 3 contres) de Lamarcus Aldridge, ce sont les 67,4% de réussite aux tirs et l'impression d'un basket retrouvé qui prêtent à l'optimisme pour des texans désormais 9e à l'Ouest et qui visent une 22e qualification d'affilée en play-offs.

. Les Frenchies

Destins croisés pour Ian Mahinmi et Frank Ntilikina, lors de la victoire de Washington à New York (121-115). Le premier était encore titulaire chez les Wizards et a réussi 8 points, 9 rebonds, 2 passes, en 28 minutes. Le second, redevenu remplaçant, a dû se contenter de 5 points et 3 passes en 11 minutes.

Evan Fournier a eu une maigre contribution à la victoire d'Orlando contre Chicago (103-95) avec 8 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Le Magic reste 8e à l'Est.

Avec 1 point et 1 rebond en 1 minute, Seykou Doumbouya a eu une présence express mais rentable pour Detroit, battu par Philadelphie.

Feuille statistique vierge pour Elie Okobo, en trois minutes de présence avec Phoenix contre Denver.