NBA: DeRozan encore au buzzer pour les Bulls, les Warriors au forceps

En inscrivant samedi un nouveau panier à trois points au buzzer, DeMar DeRozan a écrit l’histoire de la NBA et donné la victoire aux Bulls face à Washington (120-119) tandis que Golden State a battu Utah Jazz (123-116).

DeRozan candidat au MVP? En tout cas, l’ailier de Chicago a marqué les esprits avec un deuxième "buzzer beater" en 24 heures, une première dans l’histoire de la NBA, après ses trois points de la dernière seconde face à Indiana la veille.

Larry Bird avait réussi un exploit similaire en 1985 pour les Celtics, mais avec un jour de repos entre les deux victoires.

"Je ne sais pas si je rêve ou si cela est bien réel", a réagi le héros du jour. "Je suis là pour prendre les choses en main à chaque fois qu'il le faut et je suis prêt, c'est tout ce que je peux faire."

"Dieu merci, nous avons DeMar DeRozan dans notre équipe", a résumé Zach LaVine, auteur de 35 points aux côtés de Nikola Vucevic (22 pts, 12 rbds) et Coby White (20 pts).

"Avec trois secondes au chrono et des gars collés à lui, il a eu la présence d'esprit de regarder en bas et de voir où étaient ses pieds pour faire ce tir incroyable", s’est réjoui le coach Chris Fleming, qui remplaçait l’entraîneur en chef Billy Donovan, absent pour cause de Covid.

DeRozan termine la soirée avec 28 points, 9 rebonds et 5 passes décisives, dans une rencontre longtemps maîtrisée par des Wizards portés par Bradley Beal (27 pts, 17 passes) et Kyle Kuzma (29 pts, 12 rbds).

La franchise de Chicago conforte sa première place à l’Est (24 victoires, 10 défaites) aux dépens des Brooklyn Nets, défaits par les Clippers (120-116).

Pourtant largement en sous-effectif, l'autre franchise de Los Angeles a pu compter sur Eric Bledsoe (27 pts) pour l’emporter face aux Nets, qui n’ont pas réussi à capitaliser sur le triple-double de James Harden (34 pts, 12 rbds, 13 passes) et les 28 points de Kevin Durant.

"On a eu ce qu'on méritait", a résumé le coach des Nets, Steve Nash. "C'est décevant pour nous tous. Un match très facile à gagner que nous avons laissé filer."

- Les Warriors en leaders, Giannis "agressif" -

A Milwaukee, les Bucks n’ont fait qu’une bouchée des Pelicans (136-113), portés par un Giannis Antetokounmpo intraitable (35 points, 16 rebonds, 10 passes décisives). C’est la première fois de sa carrière qu’il aligne de telles statistiques.

"J'essaie de rester agressif pendant tout le match", a déclaré le MVP 2019 et 2020. "Je suis à mon avantage quand je suis agressif. Je peux créer des tirs ouverts. Tant que je prends du plaisir à jouer, je peux créer des moments spéciaux".

Avec son 27e triple-double en carrière, le "Greek Freak" n’est plus qu’à une unité du total de Michael Jordan. "C'est un grand compliment d'être mentionné avec ces gars-là", a-t-il confié.

Avec cette victoire, la 400e en carrière pour le coach Mike Budenholzer, les champions NBA en titre remportent leur 6e match d’affilée et confortent leur troisième place à l’Est (25 victoires, 13 défaites).

A l’Ouest, les Warriors se sont imposés face au Jazz (123-116), bien aidés par un Stephen Curry qui a enchaîné les paniers à 3 points (6 sur 12), dont un crucial à 1 min 25 du terme, pour redonner cinq points d’avance, à la franchise de Golden State.

Pour le Jazz, qui restait sur six victoires consécutives, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Bogdan Bogdanovic et Jordan Clarkson ont chacun inscrit 20 points, avec en prime 19 rebonds pour Gobert.

Un autre Frenchie, Petr Cornelie (Denver Nuggets), a foulé les parquets de NBA samedi. En trois minutes de jeu, il a inscrit 3 points et pris 1 rebond lors de la victoire de son équipe face aux Houston Rockets (124-111).

Nicolas Batum (Clippers), blessé à la cheville, et Killian Hayes (Pistons), en protocole anti-Covid, n’ont pas joué. Les Pistons se sont imposés, après prolongation, face à San Antonio (117-116).