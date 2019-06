NBA: Durant et Leonard en discussions pour intégrer le même club (presse)

Le basketteur des Golden State Warriors Kevin Durant serait en discussions avec Kawhi Leonard, récent champion NBA avec les Toronto Raptors, pour que les deux joueurs rejoignent le même club la saison prochaine, ont affirmé plusieurs médias à la veille de l'ouverture de la phase de "Free Agency", la période de négociation des nouveaux contrats.

A en croire diverses sources anonymes citées par les sites web d'ESPN et de The Athletic, les doubles MVP (most valuable player, meilleur joueur) de finales NBA ont évoqué la possibilité de rejoindre tous deux les New York Knicks ou les Los Angeles Clippers.

Arrivé en juillet chez les Raptors, Leonard pourrait en outre attirer la convoitise des Lakers de Los Angeles, où il pourrait être associé aux vedettes LeBron James et Anthony Davis.

Quant à Durant, malgré sa rupture du tendon d'Achille lors du match N.5 de la finale face aux Raptors, qui devrait le tenir éloigné des parquets la saison prochaine, il est également très convoité.

Toutefois, il n'est pas exclu que les deux joueurs choisissent de rester dans leur club avec des contrats revus à la hausse, Leonard pour tenter de décrocher le doublé avec Toronto, 1er champion canadien de NBA, et Durant pour effectuer sa revalidation dans un environnement familier.

La période de "Free Agency" commence dimanche, mais les premiers contrats ne pourront être paraphés qu'à partir de samedi.