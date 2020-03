NBA: Frank Ntilikina bat son record de points

Le meneur Français de New York Frank Ntilikina a battu son record personnel de points dans un match NBA, en en inscrivant 20 lors de la défaite des Knicks (115-122), mardi sur le parquet des Washington Wizards.

Remplaçant au coup d'envoi, le joueur de 21 ans a également délivré 10 passes décisives, ce qui lui a permis de finir le match avec un "double-double" (deux catégories de statistiques à dix unités et plus).

Il a fini la rencontre le meilleur marqueur de son équipe, à égalité avec Bobby Portis, grâce à 6 tirs réussis sur 9, dont 3/5 à trois points. Insuffisant toutefois pour éviter aux Knicks leur 45e défaite de la saison.

"C’est un match où j’étais à l'aise", a-t-il reconnu, interrogé par l'AFP à l'issue de la rencontre. "Ça donne beaucoup de motivation pour travailler encore plus, afin d'apporter ce que je peux apporter à l’équipe."

L'ancien joueur de Strasbourg, drafté à la 8e position en 2017, connaît une saison difficile à New York: il tourne à 6 points et 3 passes décisives en 22 minutes de jeu en moyenne et n'a été titulaire qu'à 26 occasions.

Son équipe, qui a changé de président et d'entraîneur en cours de saison, est 12e de la Conférence Est et a perdu tout espoir de participer aux play-offs.

Parmi les autres "Frenchies" présents sur les parquets NBA ce mardi soir, Timothé Luwawu-Cabarrot a vécu une belle soirée à Los Angeles où Brooklyn a fait tomber les Lakers (104-102). L'arrière a réussi 13 points, 2 passes et 1 interception en sortie de banc.