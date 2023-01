NBA: Giannis plante 50 points, Morant réveille les Grizzlies

Giannis Antetokounmpo a pimenté un dimanche sans grande saveur en NBA, avec 50 points réussis lors du succès (135-110) des Bucks contre les Pelicans, Ja Morant, auteur d'un triple-double, permettant à Memphis de renouer avec la victoire contre Indiana (112-100) après cinq défaites.

Impérial, avec un 20/26 aux tirs (13 rbds), le "Greek Freak" voulait parfaire sa performance avec un compte rond, alors il a placé une banderille à longue distance, sa troisième en quatre tentatives, à moins de deux minutes du terme, alors que Milwaukee était sur le point de gagner le match depuis un moment.

C'est ainsi qu'on envoie des messages à la concurrence parfois, celui-ci venant répondre au pivot des Sixers Joel Embiid, un de ses rivaux pour le titre de MVP, qui a réussi une "masterclass" à 47 points la veille contre Denver, au nez et à la barbe du double tenant Nikola Jokic, qui a succédé au palmarès à... Antetokounmpo (lauréat en 2019 et 2020).

Cette lutte à trois connaîtra son épilogue fin juin, mais en attendant, Giannis, qui avait déjà été prolifique deux soirs plus tôt contre Indiana (41 pts), permet aux Bucks (3e à l'Est) d'engranger une quatrième victoire consécutive pour talonner Philadelphie.

Pour les Pelicans, la mauvaise passe se prolonge avec ce septième revers de rang, qui coïncide avec l'absence très préjudiciable de Zion Williamson, et se traduit par une dégringolade au classement (8e à l'Ouest).

Cleveland a pour sa part remporté son succès le plus aisé de la saison (122-99) face à des Clippers, dépourvus de leurs deux stars Kawhi Leonard et Paul George, et qui ont eu vite fait de laisser filer le match puisqu'ils comptaient 30 points de retard à la pause et en ont déploré jusqu'à 40 au troisième quart-temps.

- Parodie de match -

Les autres cadres, dont Nicolas Batum (aucun point, 3 rbds en sept minutes), ont été invités à rapidement se reposer sur le banc, pour laisser les remplaçants grappiller des minutes de jeu, Brandon Boston Jr en profitant pour se montrer (24 pts).

Cleveland en a fait autant, en économisant les efforts de Donovan Mitchell (11 pts) et Darius Garland (16 pts, 10 rbds), ce qui a bénéficié à Cedi Osman meilleur marqueur (29 pts) de cette parodie de match.

Les Cavs (5e à l'Est) n'en ajoutent pas moins une victoire à leur compte. Les Clippers demeurant 4e à l'Ouest.

A Charlotte, les Hornets (14e à l'Est) ont infligé une première défaite en quatre matches à Miami (122-117), grâce entre autres à 31 points de Terry Rozier.

Le Heat (6e) de Jimmy Butler, qui n'a pas démérité avec 28 points (à 11/14, 7 rbds, 3 interceptions), a craqué dans le troisième quart-temps (33-24) sous les coups de boutoir de PJ Washington, auteur de 15 de ses 27 points dans cette période.

Les Hornets ont aussi pu compter sur LaMelo Ball pour finir le travail dans les douze dernières minutes, avec 13 points marqués sur ses 19 au total.

A l'Ouest, enfin, il a fallu attendre le troisième quart-temps, entamé avec 19 points de retard, pour voir les Grizzlies (2e) sortir les griffes devant leur public.

Et c'est Ja Morant qui a montré l'exemple avec 27 points, 15 passes, 10 rebonds, son deuxième triple-double d'affilée, le cinquième de sa saison. A ses côtés, Jaren Jackson Jr a également été prépondérant (28 pts, 8 rbds, 5 contres).

Il le fallait, car les Pacers, toujours 11e à l'Est après ce troisième revers consécutif, ont shooté à 60% de réussite au deuxième quart-temps, dans le sillage du 6e homme Benedict Mathurin (27 pts, 8 rbds).