NBA: Giannis règne chez les Kings, Thompson brûlant face aux Suns

Giannis Antetokounmpo a fait parler sa toute-puissance avec 46 points dans le succès de Milwaukee à Sacramento (133-124), lundi en NBA, Klay Thompson réussissant 33 de ses 38 points en première période lors de la victoire de Golden State contre Phoenix (123-112).

Les Kings, valeureux et guidés par Domantas Sabonis en mode triple-double (23 pts, 17 rbds, 15 passes), ont compté 15 points d'avance en première période. Puis le "Greek" (le Grec) est devenu "Freak" (monstrueux), inscrivant 19 points en neuf minutes dans le seul troisième quart-temps.

Aussi imposant qu'adroit (19/28 aux tirs, 12 rbds), le double MVP (2019, 2020), qui faisait son retour après trois matches manqués, a impulsé le retour des Bucks qui ont inscrit pas moins de 80 points en seconde période, grâce aussi à l'apport conséquent de Khris Middleton (30 pts, 9 passes).

Sacramento, qui a vainement tenté de s'accrocher, dans le sillage de DeAaron Fox (35 pts), cède sa deuxième place à l'Est à Memphis, vainqueur (104-88) à Dallas. Le collectif des Grizzlies, même privé de Ja Morant écarté indéfiniment pour avoir brandi une arme dans un strip-club, avait une toute autre épaisseur que celui des Mavs, sans Lukla Doncic et Kyrie Irving (8e).

Avec cette 20e victoire en 22 rencontres, Milwaukee, champion en 2021, affirme un peu plus sa domination à l'Est, d'autant que son dauphin Boston, surprise du jour, a concédé sa quatrième défaite en six matches à Houston, chez le dernier de la conférence Ouest (111-109), malgré 43 points de Jaylen Brown.

Jayson Tatum, lui, a passé une soirée difficile, plombé par une adresse défaillante (8/22 dont 2/10 derrière l'arc) jusque dans ce double-pas manqué à la dernière seconde, pour tenter d'arracher la prolongation.

- Le Heat encore à l'arraché -

Les Rockets, peu souvent à la fête cette saison, ont été guidés par Jalen Green (30 pts), N.2 de la draft 2021, et Jabari Smith Jr (24 pts, 12 rbds).

Le Heat s'est pour sa part imposé d'une courte tête aux dépens du Jazz (119-115), ce qui lui arrive souvent, puisque c'est la 24e victoire enregistrée par cinq points d'écart ou moins cette saison.

Jimmy Butler a été le plus prolifique (24 pts) des sept joueurs du Heat (7e) ayant marqué au moins 10 points.

Côté Utah, 13e, qui voit la zone des barrages qualificatifs pour les play-offs, Lauri Markkannen s'est vainement distingué en marquant 38 points.

Tout comme Klay Thompson, mais avec la victoire en prime des Warriors contre les Suns, aussi probante que la précédente après prolongation contre les Bucks, récompensant les progrès affichés par le champion sortant 5e derrière sa victime du soir.

Le shooteur en était à 8/12 à longue distance à la pause, dans les temps pour battre son propre record de banderilles primées dans un match (14), mais les joueurs de Phoenix ont sorti les barbelés dans les deux derniers quart-temps pour l'empêcher de sévir plus.

"Il y aura des moments creux, j'aimerais bien marquer 33 points à chaque mi-temps, mais je suis bien plus satisfait de la victoire", a déclaré Thompson, qui fut éloigné des parquets pendant deux ans et demi en raison de graves blessures, mais reste toujours capable de prendre feu.

Dans le sillage de Devin Booker (32 pts), les Suns ont même réduit l'écart à deux points après en avoir compté 25 de retard, mais Golden State a trouvé un second souffle, grâce à Stephen Curry (23 pts) et Jordan Poole (20 pts).