NBA: Gobert (Minnesota) dénonce un favoritisme des arbitres pour les équipes vedettes

"C'est de la merde et ce n'est pas juste": le pivot français des Timberwolves Rudy Gobert a dénoncé un favoritisme présumé de la part des arbitres, envers les équipes majeures de la NBA où jouent les stars.

"C’est de la merde. C’est de la merde. Ce n’est pas juste. Ce n’est vraiment pas juste", a martelé Gobert, très remonté jeudi soir après la défaite de Minnesota à Phoenix (107-100), marquée par une disparité de lancers francs accordés (27 pour les Suns contre 12).

"C’est comme ça chaque soir. Je suis dans cette ligue depuis dix ans et j’essaie toujours d’accorder le bénéfice du doute, mais il m’est difficile de penser qu’ils n’ont pas essayé de les aider à gagner ce soir. J’ai du mal à croire qu’ils n’ont pas essayé d’aider les Warriors (champions sortants) à gagner l’autre soir ou les Kings", a-t-il déploré.

"C’est tellement évident. En tant que joueur de basket qui évolue dans cette ligue depuis si longtemps, c’est un manque de respect", a insisté celui qui a été désigné trois fois meilleur défenseur du championnat (2018, 2019, 2021), du temps où il jouait à Utah.

"Nous travaillons si dur pour être en mesure de rivaliser avec les meilleurs et on se fait avoir dans ces situations qui ont un impact trop important sur le jeu de l'autre équipe. Ils savent comment faire. Ils le font de différentes manières. Ce soir, c'était une autre façon de le faire", a avancé Gobert, sanctionné de cinq fautes face aux Suns, dont deux offensives sur des écrans jugés illicites, en toute fin de rencontre, qui ont annihilé autant de possessions de son équipe pour recoller au score.

- "C'est aussi un business" -

Pour le Français médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo avec les Bleus en 2021, Minnesota, où il s'est engagé l'été dernier, fait partie de ces supposées petites équipes, pénalisées face aux grosses, telles les Lakers de LeBron James, les Warriors de Stephen Curry ou les Suns de Kevin Durant.

"Nous comprenons que c'est aussi un business. On a conscience qu’on n’est pas l’un des plus gros marchés de la NBA, et qu’on veut voir "KD" en playoffs, Steph, LeBron… Les Wolves n’en sont pas encore là. On doit continuer d’avancer, de jouer malgré ça, et c’est frustrant, surtout pour moi", a-t-il soufflé.

Actuellement les Wolves sont 7e de la conférence Ouest, pas très loin derrière Golden State qui occupe la 6e place, la dernière directement qualificative pour les play-offs. Ils sont donc barragistes, au même titre que les Lakers qu'ils devancent de peu.

"Gobzilla" est loin d'être le premier à sévèrement critiquer les arbitres, puisque le meneur de Toronto Fred VanVleet ou encore l'entraîneur de Phoenix Monty Williams n'ont pas hésité à le faire ces derniers jours. Et comme eux, il devrait en récolter une belle amende, car la ligue nord-américaine de basket sanctionne toute critique émise publiquement à l'endroit des officiels.