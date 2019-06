NBA: Golden State au bord de la rupture face à Toronto

Le trône de Golden State a vacillé lundi à Toronto, mais les double champions NBA en titre ont arraché le droit de disputer chez eux jeudi une sixième manche dans la finale 2019, qu'ils abordent diminués.

Les Warriors peuvent toujours remporter un troisième titre consécutif de champion NBA, leur quatrième depuis 2015.

Mais pour garder espoir, ils ont perdu gros: lors du deuxième quart-temps du match remporté 106 à 105, Kevin Durant, à peine revenu d'une absence d'un mois à cause d'une déchirure à un mollet, s'est blessé au tendon d'Achille droit.

Lors des douze minutes qu'il a passées sur le parquet de Toronto, Durant, meilleur joueur du Championnat 2015 et des deux dernières finales, a rappelé à ses coéquipiers tout ce qu'il leur apportait et tout ce qui allait leur manquer.

Il a marqué onze points, soulagé Stephen Curry et Klay Thompson dans leurs obligations offensives et contribué à créer des espaces dans la défense des Raptors.

Sous le choc de sa blessure, ses coéquipiers ont gardé le cap, avant de fléchir en fin de rencontre et de compter six points de retard (103-97) à un peu moins de trois minutes de la sirène.

- "Rester en vie" -

Mais un final quasi miraculeux avec trois paniers à trois points de suite du duo Curry/Thompson et un contre de Draymond Green sur le dernier shoot de Kyle Lowry leur ont permis d'arracher leur deuxième victoire dans cette finale 2019 et de ramener le score à 3-2.

Les Warriors auront-ils la force et la fraîcheur au terme d'une saison éprouvante (103 matches depuis le 16 octobre!) pour revenir à égalité et s'offrir un septième et dernier match, dimanche à Toronto ?

Il n'y a pas que les observateurs qui se posent la question, Stephen Curry s'interroge aussi.

"Cela va être dur de digérer tout ce qui s'est passé, avec la blessure de Kevin, on est passé par tous les états, mais on atteint notre premier objectif qui était de gagner ce match pour rester en vie", a souligné le meneur des Warriors.

"Le gros avantage, c'est qu'on va rejouer à l'Oracle Arena où on va recevoir le soutien de nos fans. A nous d'avoir la volonté de se battre pendant 48 minutes pour garder espoir", a-t-il rappelé.

Depuis le coup d'envoi de cette finale 2019, Golden State est ralenti par deux constantes, les blessures et de brutales sautes de concentration.

Pour les premières, cela ne s'arrange pas: Kevon Looney, blessé à la cage thoracique, a fini le match de lundi en grimaçant.

- Toronto a confiance -

Les secondes coûtent très cher en ballons perdus (16,6 par match, contre 13 pour Toronto), en fautes personnelles (23,8 par match, contre 22 pour Toronto) et en lancers francs.

Autre motif d'inquiétude, la contribution du banc fait pâle figure face à celui de Toronto. DeMarcus Cousins a sauvé la mise lundi avec ses 14 points, mais les autres remplaçants n'ont apporté que neuf points!

Toronto apparaît en position de force: épargnés par les blessures, les Raptors ne dépendent pas des exploits d'un ou deux joueurs, avec six joueurs à plus de dix points lundi.

La franchise canadienne, en quête du premier titre de son histoire, a vite tourné la page de cette défaite à domicile.

"Je m'attendais à ce que cette finale soit longue, je ne me dis pas on aurait dû déjà gagner cette finale. Si on m'avait dit avant le premier match, qu'on ménerait 3-2, j'aurais signé tout de suite", a assuré Nick Nurse, l'imperturbable entraîneur des Raptors.

"Il faut qu'on continue ce qu'on a fait jusqu'à présent: être l'agresseur pendant 48 minutes et jouer avec confiance", a insisté Leonard, qui tourne à 29,8 points par match face à Golden State.