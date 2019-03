NBA: Golden State corrige OKC, Portland tremble

Golden State a assuré sa qualification pour les play-offs 2019, en surclassant Oklahoma City 110 à 88 samedi, tandis que Portland, battu à San Antonio (108-103), tremble pour son prolifique arrière C.J. McCollum, sorti sur blessure à un genou.

Les Warriors ont signé leur 47e victoire de la saison et, selon le règlement, ils devanceraient l'actuel 9e, Sacramento (33 v-35 d), même s'ils perdaient leurs 14 derniers matchs de saison régulière.

La franchise d'Oakland participera aux play-offs pour la septième saison consécutive, soit la plus longue série de son histoire.

Les "Dubs" ont écoeuré Russell Westbrook et ses coéquipiers devant leur public dès le premier quart-temps, conclu sur le score sans appel de 40-27.

Les double champions NBA en titre ont encore accru leur avance durant le 2e quart-temps sous l'impulsion de Stephen Curry qui a marqué 19 de ses 33 points avant la pause.

Klay Thompson a apporté 23 points en l'absence de Kevin Durant qui, touché à une cheville, a manqué ses retrouvailles avec le public d'OKC, toujours houleuses depuis qu'il a rejoint Golden State en 2016.

"On a imposé notre jeu tout au long du match et on a produit un très bon match, dans tous les secteurs, en particulier au rebond", s'est réjoui Curry.

- Westbrook limité à 7 points -

Le Thunder a souffert face à la défense très agressive de Golden State, incarnée par DeMarcus Cousins.

Si Paul George a marqué 29 points, Westbrook a été limité à sept points avec une réussite au tir désastreuse (2 sur 16, 0 sur 7 à trois points).

OKC reste 5e de la conférence Ouest malgré cette deuxième défaite consécutive (42 v-28 d).

Mais le Thunder se retrouve sous la menace de San Antonio (6e, 41 v-29 d) qui a enchaîné une huitième victoire de suite, devant Portland (108-103).

Durant le 3e quart-temps de cette rencontre, McCollum est retombé lourdement au sol après un contre d'un joueur des Spurs.

Il a regagné les vestiaires soutenu par deux coéquipiers et doit passer un IRM dimanche à son retour à Portland.

"Tout ce que je peux dire, c'est que cela fait mal, dès que je suis retombé à terre, la douleur a été très forte", a expliqué McCollum qui tourne à une moyenne de 21,5 points par match cette saison.

Le dauphin de Golden State, Denver, a été bousculé par Indiana, mais s'est imposé 102 à 100 malgré l'exclusion en fin de match de son meilleur marqueur Nikola Jokic.

- Boston se fait peur -

Paul Millsap a marqué le panier de la victoire à sept secondes de la sirène et les Nuggets ne sont plus qu'à une victoire d'une première qualification en play-offs depuis 2013.

A l'Est, Boston a compté jusqu'à 25 points d'avance face à Atlanta, mais a laissé les Hawks revenir dans la rencontre.

Les Celtic se sont finalement imposés 129 à 120 grâce à leur meneur Kyrie Irving qui a frôlé un second "triple double" (trois catégories de statistiques) consécutif avec ses 30 points, onze rebonds et neuf passes décisives.

La franchise la plus titrée de l'histoire a connu un passage à vide en 3e période --un seul panier marqué pendant plus de sept minutes--, qui aurait pu lui coûter cher.

Un temps distancé (103-78), Atlanta, porté par le "rookie" Trae Young (26 pts) et l'inusable Vince Carter, 42 ans (16 pts), a égalisé à six minutes de la sirène (112-112).

Irving et Jaylen Brown (23 pts) ont redonné de l'air aux Celtics qui ont remporté cinq de leurs six derniers matchs.

Boston reste 5e de la conférence Est (43 v-27 d), mais revient sur les talons de Philadelphie (44 v-25 d) et d'Indiana (44 v-26 d).

Résultats après les matchs de samedi:

Dallas - Cleveland 121 - 116

Oklahoma City - Golden State 88 - 110

San Antonio - Portland 108 - 103

Washington - Memphis 135 - 128

Denver - Indiana 102 - 100

Utah - Brooklyn 114 - 98

La Nouvelle-Orléans - Phoenix 136 - 138 a.p.

Boston - Atlanta 129 - 120