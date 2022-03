NBA: Harden et les Sixers poursuivent leur marche en avant

Les Sixers de Philadelphie ont enregistré vendredi une 5e victoire consécutive, face à Cleveland, grâce notamment à Tyrese Maxey et à leur nouvelle recrue James Harden, dans une soirée NBA marquée aussi par la victoire au buzzer des Suns face aux Knicks.

Menés de 21 points par les Cavaliers, les Sixers se sont finalement imposé 125-119 grâce à 33 points de Maxey et un autre match bien rempli (25 points, 11 passes décisives) de James Harden, toujours invaincu avec sa nouvelle équipe, 2e de la conférence Est derrière Miami.

"Il fallait surtout faire des +stops+", a commenté Maxey après la rencontre, saluant la défense de son équipe. "Ils avaient marqué quelque chose comme 40 points dans le premier quart-temps (43, ndlr), c'est beaucoup trop". "Une fois qu'on a réglé ça, on a retourné le match", a-t-il ajouté.

L'entraîneur des Sixers, Doc Rivers, a de son côté salué le talent de son jeune joueur de 21 ans, qui a plus que doublé sa moyenne de points par match depuis sa première saison (17,6 contre 8 l'an passé): "Il joue juste très bien. J'insiste beaucoup auprès de lui sur la nécessité d'être agressif. Plus il est agressif, meilleurs on est".

- Les Suns au buzzer -

Dans l'autre duel au sommet de la conférence Est, les Bucks ont infligé une 4e défaite consécutive à Chicago (118-112), portés par l'inévitable Giannis Antetokounmpo (34 points, 16 rebonds, 5 passes décisives).

En tête de huit points au début de quatrième quart-temps, les Bulls de Zach LaVine (30 points) et DeMar DeRozan (29 points) ont pourtant été incapables de l'emporter à domicile. Ils sont désormais quatrièmes de la conférence Est, avec le même bilan que les Bucks (39 v. -25 d.).

Dans la conférence Ouest, la victoire de Phoenix, meilleur bilan de la NBA (51 v. - 12 d.), a marqué les esprits: pourtant privés de Chris Paul (blessé) et Devin Booker (protocole Covid), les Suns ont arraché la victoire 115-114 face aux Knicks de New York, grâce à un trois points au buzzer de Cameron Johnson.

"C'est ce qu'on sait faire, on s'arrache. On joue ensemble, on reste soudés", a commenté Johnson, auteur de 38 points --dont 21 dans le dernier quart-temps-- avec un excellent 9 sur 12 à trois points. "On ne s'écroule pas. On a connu des moments difficiles au fil des années, mais on a un groupe de joueurs qui sont là les uns pour les autres et qui veulent gagner des matches".

En tête de 14 points en début de quatrième quart-temps, les Knicks menaient encore de deux points quand Alec Burks a manqué son deuxième lancer franc à sept secondes de la fin du match. Les Suns ont pris le rebond, remonté le terrain et offert à Johnson l'opportunité d'infliger aux New-Yorkais leur septième défaite consécutive.

Parmi les autres rencontres de la soirée, une grosse défaite 124-90 pour le Utah Jazz de Rudy Gobert (10 points, 11 rbds) et Donovan Mitchell (14 points) face aux Pelicans de Brandon Ingram (29 points, 8 rbds, 6 passes). A noter aussi la victoire des Nuggets 116-101 face à Houston, grâce au vétéran DeMarcus Cousins, auteur de 31 points pour remplacer le MVP en titre Nikola Jokic, malade et absent.