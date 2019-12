NBA: Harden et Westbrook en démolisseurs, Gobert brille

Le travail de démolition de la paire James Harden-Russel Westbrook, le triple-double de la star grecque Giannis Antetokounmpo, la performance de Kawhi Leonard sur ses anciennes terres de San Antonio et le double-double de Rudy Gobert ont marqué la soirée de samedi en NBA.

. Harden et Westbrook font des dégâts

A Phoenix, le duo Harden - Westbrook a fait de gros dégâts pour permettre à Houston de signer son 20e succès de la saison (139-125). "The Beard" a terminé meilleur marqueur de la partie (47 points, 15/27 aux tirs), dépassant pour la 89e fois de sa carrière la barre des 40 points. Seuls trois joueurs ont fait mieux: Kobe Bryant (122 fois), Michael Jordan (173) et Wilt Chamberlain (271). Harden a ajouté 6 rebonds et 7 passes décisives à sa feuille de statistiques. Son acolyte Westbrook a quant à lui inscrit 30 points, capté 4 rebonds et délivré 10 passes décisives, prenant une part importante dans cette victoire qui a mis du temps à se dessiner pour les Rockets. Derrière le tandem Harden-Westrook, l'ancien intérieur de Chalon-sur-Saône, le Suisse Clint Capela, s'est lui illustré avec un double double (14 pts, 17 rbds dont 15 défensifs). Avec ce résultat, Houston prend provisoirement seul la 4e place à l'Ouest devant Dallas, qui se déplace dimanche à Toronto.

. Philadelphie stoppe la mauvaise série

Après trois défaites consécutives, dont deux à domicile, les Sixers ont renoué avec le succès en s'imposant nettement dans leur salle face à Washington (125-108), un mal classé. La paire Joel Embiid - Ben Simmons a une nouvelle fois pesé. Le pivot camerounais a compilé 21 points, 13 rebonds, pendant que le meneur australien s'est montré encore plus complet avec 14 points, 8 rebonds, 11 passes et 4 interceptions. Ce succès permet à Philadelphie de consolider sa sixième place à l'Est. Un léger incident a marqué la fin de la rencontre: le meneur remplaçant de Washington Isaiah Thomas s'est dirigé vers les tribunes pour parler avec un supporter qui lui aurait manqué de respect.

. Antetokounmpo voit triple (double)

Le meilleur joueur (MVP) de la saison régulière 2018-2019 a réalisé son troisième triple-double de la saison, compilant 22 points 11 rebonds et 10 passes décisives lors de la large victoire de Milwaukee à New York (123-102). Deux jours après leur succès de prestige à domicile contre les Lakers, les Bucks ont donc signé leur huitième succès d'affilée à l'extérieur et continuent de caracoler en tête à l'Est avec 26 victoires pour 4 défaites.

. Leonard dans ses oeuvres

Kawhi Leonard n'a pas fait de cadeau à San Antonio, dont il a porté le maillot de 2011 à 2018 et où les Clippers sont allés s'imposer largement (134-109). Le MVP de la finale 2019 (avec Toronto) a non seulement inscrit 26 points mais aussi capté 7 rebonds, délivré 9 passes décisives et réalisé 4 interceptions.

. Gobert brille face à Batum

Du côté des Français, Rudy Gobert s'est illustré avec un double-double (17 pts, 19 rbds) lors de la difficile victoire du Jazz face à Charlotte (114-107), l'équipe de son partenaire en équipe de France Nicolas Batum, qui n'a eu lui que 5 points, 3 rebonds et 3 passes à se mettre sous la dent. Sous le maillot de Phoenix, Elie Okobo s'est mis en valeur (17 pts, 4 rbds, 3 pds). Avec Washington, Ian Mahinmi s'est montré appliqué (7 pts, 8 rbds et 1 passe et 2 interceptions en 18 min), alors que Frank Ntilikina a peu joué avec les Knicks (4 pts, 3 rbds, 2 pds en 9 minutes). Timothé Luwawu-Cabarot (1 pds en 19 min) a participé à la victoire des Brooklyn Nets qui ont su venir à bout d'Atlanta (122-112) et de Trae Young, auteur de 47 points.

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés samedi:

San Antonio - LA Clippers 109 - 134

New York - Milwaukee 102 - 123

Portland - Minnesota 113 - 106

Phoenix - Houston 125 - 139

Memphis - Sacramento 119 - 115

Detroit - Chicago 107 - 119

Philadelphie - Washington 125 - 108

Brooklyn - Atlanta 122 - 112

Charlotte - Utah 107 - 114