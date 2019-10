NBA: Ian Mahinmi (Wizards), blessé, absent au moins six semaines

Ian Mahinmi, le pivot français des Washington Wizards, est blessé à un tendon d'Achille et sera absent pour au moins semaines, ce qui le fera manquer le début de la saison NBA, a annoncé jeudi son club.

"Mahinmi souffrant d'un tendon d'Achille est indisponible. Il est mis au repos et soigné et sa blessure sera réévaluée dans six semaines", indique le communiqué des Wizards.

Un pépin qui n'a "rien de sérieux", a relativisé son entraîneur Scott Brooks, interrogé par NBC.

L'intérieur de 32 ans, qui sort d'une saison difficile marquée par plusieurs autres blessures, n'avait disputé que 34 matches, affichant des moyennes de 4,1 points (à 45,2%), 3,8 rebonds et 0,7 passe en environ 14 minutes.

Cette indisponibilité s'ajoute à celles du meneur All-Star John Wall, qui a été victime d'une rupture à un tendon d'Achille en février, de l'autre meneur Isaiah Thomas (pouce), censé le suppléer, et de l'ailier C.J. Miles (pied), également blessés.

De quoi pénaliser Washington, qui débutera la saison chez les Dallas Mavericks le 23 octobre.