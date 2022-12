NBA: James fête son anniversaire avec 47 points, les Lakers régalent

LeBron James a célébré en fanfare son 38e anniversaire en inscrivant 47 points lors de la victoire des Los Angeles Lakers à Atlanta (130-121), son plus haut total cette saison auquel s'ajoutent 10 rebonds et neuf passes décisives, vendredi en NBA.

En 20 ans de carrière, la star californienne franchit ainsi pour la 70e fois -la 1re en 2022-23- la barre des 40 points.

"J'avais prévenu mes coéquipiers avant le match, donc il fallait que j'y arrive", a-t-il déclaré ensuite. "Mais j'ai commencé à 1 sur 5 aux tirs donc je n'étais sûr de rien".

Le quadruple champion NBA, qui disputait son 3e match en quatre soirs, a pourtant fini par entrer 18 tirs sur 27, dont quatre tirs primés sur six, ainsi que sept lancers francs sur neuf.

Ce nouveau coup d'éclat lui permet de devenir le 4e joueur de l'histoire du championnat nord-américain à inscrire 45 points ou plus à l'âge vénérable de 38 ans, rejoignant ainsi Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar et Jamal Crawford.

Les Hawks, qui, grâce aux 29 points de Trae Young notamment, ont mené de 15 points lors des deux premières périodes, ont laissé passer leur chance ensuite. Avant le début du show James, auteur de 16 points dans les 2e et 4e quart-temps et de 13 dans le 3e.

James, à qui il a manqué une petite passe décisive pour finir avec un triple double, est plus que jamais en course pour doubler en février Abdul-Jabbar et devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.

Privés de leur autre star Anthony Davis, blessé à un pied, les Lakers, 13e à l'Ouest, améliorent ainsi un bilan (15 v., 21 d.) jusque-là peu flatteur par ailleurs.

- 43 points pour Antetokounmpo -

Lors du choc de la nuit, la Nouvelle-Orléans, portée par les 42 points de C.J. McCollum (11 sur 16 à trois points, nouveau record personnel) et les 36 de Zion Williamson, a remporté (127-116) contre Philadelphie sa 5e victoire d'affilée.

Malgré les 37 points de Joel Embiid et la belle prestation d'ensemble de James Harden (20 points, 10 passes), les 76ers (20 v., 14 d.) n'ont rien pu faire. Les Pelicans améliorent eux leur ratio (23 v, 12 d), et conservent la tête de la conférence Ouest avec Denver, qui a dominé (124-119) Miami.

Dans les rangs des Nuggets, le Serbe Nikola Jokic a notamment réalisé un triple double (19 points, 12 rebonds, 12 passes décisives).

Avec Jordan Poole (41 points) et Klay Thompson (31 points), Golden State Warrior a fini en trombe en passant un 16-2 à Portland pour offrir au champion en titre une victoire précieuse (118-112).

Les Warriors, seulement 9e à l'Ouest (19 v., 18 d.), portent ainsi à quatre leur série de victoires en l'absence de Stephen Curry.

Affamée, la star grecque Giannis Antetokounmpo (43 points, 20 rebonds) n'a laissé que des miettes à Minnesota lors de la victoire de Milwaukee (123-114), la 4e d'affilée de l'actuel 3e de la conférence Est. Les Timberwolves enregistrent eux un 5e revers de rang.

Le carton de la nuit est à l'actif de Chicago contre Detroit (132-118). Lors de ce duel entre mal-classés, le Bull Zach LaVine a brillé avec 43 points (15 sur 20 au tir).