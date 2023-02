NBA: James (Lakers), blessé à un pied, pourrait être absent plusieurs semaines (médias)

La superstar de la NBA LeBron James pourrait être absent plusieurs semaines, en raison d'une blessure au pied droit, rapportent lundi les très renseignés The Athletic et ESPN, ce qui constituerait un coup dur pour les Lakers dans la course aux play-offs.

Les deux médias, citant chacun des sources au sein de la franchise de Los Angeles, ont dégainé quasiment au même moment l'information, sans toutefois pouvoir préciser la nature du problème rencontré par James.

Les Lakers, qui avaient annoncé un peu plus tôt son forfait pour la prochaine rencontre contre Memphis mardi, n'ont pas communiqué plus avant sur la durée de son absence.

Selon The Athletic, le tout frais meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue effectue des examens médicaux et doit s'entretenir avec des spécialistes pour connaître la gravité d'une blessure, qu'il a contractée lors de la victoire à Dallas dimanche.

Durant ce match, au cours duquel il a marqué 26 points, "LBJ" s'est écroulé au sol, en proie à la douleur, à la fin du troisième quart-temps, après un contact avec Dwight Powell. Après-coup, il a expliqué au micro d'ESPN avoir marché sur le pied de son vis-à-vis et, en quittant plus tard la salle des Mavericks, il a été vu boitant assez bas.

Lundi dans la soirée, James a exprimé sa frustration dans un message sur Instagram, avec ces mots: "Put... ça fait ch... !", sur une photo dévoilant sa jambe droite avec une mini-chaussette sur ce qui ressemble à une protection autour de sa cheville.

Malgré ses 38 ans, il a été jusqu'à présent dans une forme éblouissante cette saison, affichant une moyenne de 29,5 points, 8,4 rebonds et 6,9 passes décisives.

Une absence de plusieurs semaines, alors qu'il reste moins d'un mois et demi de compétition -- soit une vingtaine de matches de saison régulière à disputer -- pourrait être de nature à compromettre les espoirs des Lakers, actuellement 12e de la Conférence Ouest (29v-32d), d'accrocher les play-offs.

Après une première partie de championnat laborieuse, notamment en raison de l'absence d'Anthony Davis longtemps blessé, les Californiens se sont pourtant nettement améliorés ces dernières semaines, grâce au retour de l'intérieur mais aussi à quelques transferts à la fin du mercato qui ont renforcé l'effectif.