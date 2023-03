NBA: James (Lakers) s'entraîne à nouveau et pourrait revenir avant la fin de saison régulière

La superstar des Lakers LeBron James, qui soigne une blessure au pied droit depuis plus de trois semaines, a repris le chemin de l'entraînement et pourrait être rétabli avant la fin de la saison régulière, rapportent jeudi ESPN et The Athletic.

"LBJ", qui s'est fait mal à un tendon le 26 février à Dallas, a repris ses activités sur le parquet, ont indiqué les Lakers, notant "une progression par paliers de ses mouvements", sans toutefois établir de calendrier pour son retour.

Mais selon les deux médias très renseignés, James est dans les temps pour jouer les trois ou quatre derniers matches de la saison régulière, cruciaux pour les Lakers dans la lutte pour les play-offs. Actuellement, ils occupent la 10e place dans la conférence Ouest, la dernière de barragiste (7-10).

Les trois dernières rencontres se dérouleront à Los Angeles, contre les Clippers le 5 avril, les Phoenix Suns le 7 avril et les Utah Jazz, un de leurs concurrents direct, le 9 avril.

Interrogé sur la nature des séances d'entraînement de James, l'entraîneur des Lakers Darvin Ham a dit, sans se répandre: "Elles sont intenses et se déroulent bien".

Avant sa blessure, James affichait des moyennes de 29,5 points (50,1 % de réussite au tir), 8,4 rebonds et 6,9 passes décisives par match, des statistiques exceptionnelles pour un joueur de 38 ans, qui en est à sa vingtième saison en NBA.