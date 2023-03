NBA: James (Lakers) "travaille sans relâche" pour revenir sur les parquets

La superstar des Lakers LeBron James, qui soigne une blessure au pied droit depuis plus de trois semaines, a repris le chemin de l'entraînement et "travaille sans relâche" pour faire son retour sur les parquets, a-t-il dit jeudi.

"Je travaille tous les jours (3 fois par jour) pour me donner les meilleures chances de revenir en pleine possession de mes moyens, quel que soit le moment où cela se produira", a tweeté "LBJ", ajoutant qu'"aucune date n'a été fixée" pour son retour à la compétition.

Plus tôt, les Lakers avaient annoncé que James, qui s'est blessé au niveau d'un tendon le 26 février à Dallas, avait repris ses activités sur le parquet, notant "une progression par paliers de ses mouvements", sans toutefois établir de calendrier pour son retour.

Plus tôt dans la journée, ESPN et The Athletic ont rapporté, en citant des sources internes au club californien, qu'il pourrait être rétabli avant la fin de la saison régulière, précisant qu'il est dans les temps pour jouer les trois ou quatre derniers matches de la saison régulière, cruciaux pour les Lakers dans la lutte pour les play-offs. Actuellement, ils occupent la 10e place dans la conférence Ouest, la dernière de barragiste (7-10).

Les trois dernières rencontres se dérouleront à Los Angeles, contre les Clippers le 5 avril, les Phoenix Suns le 7 avril et les Utah Jazz, un de leurs concurrents direct, le 9 avril.

Avant sa blessure, James affichait des moyennes de 29,5 points (50,1 % de réussite au tir), 8,4 rebonds et 6,9 passes décisives par match, des statistiques exceptionnelles pour un joueur de 38 ans, qui en est à sa vingtième saison en NBA.