NBA: Kevin Durant échangé aux Phoenix Suns par les Brooklyn Nets (presse)

La superstar de la NBA, Kevin Durant, se dirige vers les Phoenix Suns dans le cadre d'un échange avec les Brooklyn Nets, ont rapporté les médias américains mercredi.

Les Nets échangeraient Durant et TJ Warren contre Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder et quatre choix de premier tour de draft, selon les médias américains, dont ESPN, qui cite des sources anonymes.

Cette transaction choc, à la veille de la date limite des échanges de la NBA, jeudi, fait suite à l'échange du meneur Kyrie Irving par Brooklyn aux Mavericks de Dallas, dimanche, après qu'Irving a demandé à être transféré.

Elle intervient également le jour même où le milliardaire américain, Mat Ishbia, qui a fait fortune dans les prêts hypothécaires, a fait ses débuts en tant que nouveau propriétaire des Suns, en promettant qu'il n'allait "pas rester assis ici à compter les dollars"

"Je vais regarder comment nous pouvons améliorer notre équipe", a-t-il prévenu.

Durant, deux fois champion NBA en 2017 et 2018 avec Golden State en étant à chaque fois MVP des finales et ancien MVP de la saison régulière de la NBA en 2014, avait demandé à quitter la franchise basée à New York en juin 2022, moins d'un an après avoir signé une prolongation de contrat de quatre saisons et 198 millions de dollars avec les Nets.

L'ailier de 34 ans présente une moyenne de 29,7 points, 6,7 rebonds, et 5,3 passes par match cette saison.

"KD" était apparemment de plus en plus frustré par l'orientation de la franchise, qui a été balayée au premier tour des playoffs la saison passée malgré le duo vedette formé par Durant et Irving.

En août dernier, il est pourtant entendu que Durant resterait finalement à Brooklyn, mais le club a connu un début de saison chaotique marqué par le licenciement de l'entraîneur Steve Nash en novembre.

Irving a ensuite été suspendu huit matches pour avoir refusé de s'excuser après un post sur les réseaux sociaux faisant la promotion d'un film aux thèses antisémites.

Bien que la situation des Nets se soit améliorée sous la direction du nouvel entraîneur Jacque Vaughn, Durant lui-même est sur la touche depuis le 8 janvier en raison d'une entorse du ligament du genou droit et ne participera donc pas au prochain All-Star Game.

Durant et Irving sont tous deux arrivés à Brooklyn en 2019 dans le but de former une "super équipe" avec l'arrière James Harden, qui a été envoyé aux Sixers de Philadelphie peu avant la date limite des échanges l'année dernière.

Entre les blessures, les controverses et le simple manque d'alchimie, le projet "Big Three" de Brooklyn n'a pas réussi à les voir passer le deuxième tour des playoffs.