NBA: Kyle Lowry prolonge d'un an avec Toronto

Le meneur des Toronto Raptors, Kyle Lowry, a prolongé son contrat d'un an pour 31 millions de dollars (plus de 28 M EUR) avec la franchise canadienne championne NBA en titre, a révélé lundi le média américain ESPN.

L'Américain de 33 ans ne sera donc pas un agent libre en juillet prochain et demeure dans un effectif de Toronto affaibli par la perte du meilleur joueur de la dernière finale NBA, Kawhi Leonard, parti aux Los Angeles Clippers.

Lors de cette dernière saison, le champion olympique à Rio en 2016 a marqué en moyenne 14,2 points et pris 4,8 rebonds par match, et a battu son record personnel au niveau des passes décisives (8,7 de moyenne) et des interceptions (1,4).