NBA: à l'Est du nouveau, avec les victoires des Cavs et du Heat

Les Cleveland Cavaliers ont poursuivi mercredi leur redressement en NBA, enregistrant une huitième victoire en neuf matches face aux champions en titre, les Bucks, un succès 115-99 qui leur a permis de grimper à la troisième place de la conférence Est.

Le Miami Heat (31 v. - 17 d.) a quant à lui battu les New York Knicks 110-96, conservant la tête de cette conférence très serrée devant les Bulls de Chicago (30 v. - 17 d.), eux aussi vainqueurs à domicile, face aux Raptors de Toronto 111-105.

Autre favori un peu décevant, comme les Bucks, les Brooklyn Nets privés de leurs trois stars --Harden et Durant sont blessés, Irving, non vacciné, ne peut évoluer à domicile-- ont chuté à domicile face aux Nuggets de Denver, toujours menés par le MVP en titre Nikola Jokic (26 pts, 10 rbds, 8 pd). Avec ce troisième revers d'affilée, les Nets dégringolent à la 4e place de la conférence (29 v. - 19 d.).

Juste derrière eux, les Bucks (30 v. -20 d.) n'ont rien pu faire face à Cleveland, malgré les 26 points et 9 rebonds --mais aussi 7 balles perdues-- de Giannis Antetokounmpo, de retour après une absence d'un match.

"C'était énorme", a salué le vétéran Kevin Love, auteur de 25 points en sortie du banc. "On a battu une très, très bonne équipe ce soir. Et si on reste fidèle à nos principes et à ce qu'est notre équipe, je pense qu'on n'a pas de limite!".

A Miami, c'est Duncan Robinson qui a mené le Heat à la victoire, avec 25 points, bien secondé par Jimmy Butler (22 pts) et Tyler Herro, de retour de trois matches d'absence (Covid) et auteur de 21 points en sortie de banc.

- Record de franchise pour Booker -

A l'Ouest, la situation est nettement moins serrée, et les Suns de Phoenix ont poursuivi leur course en tête de la conférence et de la ligue grâce à un huitième succès d'affilée 105-97, face au Jazz d'Utah privé de Rudy Gobert (blessé) et Donovan Mitchell (protocole commotion).

Avec 43 points à 16/28 (et 12 rbds), Devin Booker en a même profité pour devenir le joueur de la franchise ayant réalisé le plus de matches à plus de 40 points, devant l'intérieur Amar'e Stoudemire. Avec 21 points dans le premier quart-temps, il avait inscrit à lui seul plus de points que le Jazz, distancé 39-18.

Dans les autres rencontres de la soirée, les Hornets de Charlotte ont écrasé les Pacers d'Indiana 158-126, le plus important total de points d'une équipe cette saison, grâce notamment à 24 tirs à 3 points.

Kelly Oubre en a inscrit 10 à lui seul, marquant au total 39 points --son meilleur totale en carrière. LaMelo Ball a quant à lui engrangé son quatrième tripe double de la saison, avec 29 points, 13 passes et 10 rebonds.

A San Antonio, Ja Morant, sur sa lancée, a égalé son record de la saison, avec 41 points, permettant aux Grizzlies de l'emporter 118-110 face à des Spurs menés par Dejounte Murray, auteur d'un triple double (16 pts, 10 rbds, 11 pd).

Les Los Angeles Clippers, après leur come-back historique réussi mardi à Washington, ont encore dû effacer un déficit de 14 points pour l'emporter 111-102 à Orlando.