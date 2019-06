NBA: la blessure de Durant redistribue les cartes pour les transferts

La grave blessure de Kevin Durant n'a pas seulement changé la donne de la finale 2019 pour Golden State, elle va avoir de profondes ramifications cet été sur le marché des transferts.

Il devait être le joueur le plus convoité à partir du 1er juillet, dans le viseur des Los Angeles Lakers, des New York Knicks ou encore des Brooklyn Nets. Mais selon toute vraisemblance, Durant, blessé au tendon d'Achille de la jambe droite, ne devrait pas rejouer avant longtemps.

Dans les pires des cas, s'il souffre comme redouté d'un rupture du tendon d'Achille, il pourrait être éloigné des parquets NBA pendant une saison entière, voire plus.

L'ailier, meilleur joueur (MVP) du Championnat NBA 2015, a deux options: soit il renonce à exercer la clause de résiliation de son contrat et reste à Golden State une saison de plus pour sa convalescence où il est assuré de toucher 31,5 millions de dollars (27,8 M EUR), soit il résilie son contrat et va voir ailleurs.

Reste à savoir si les courtisans d'hier seront toujours aussi enthousiastes à l'idée de recruter un joueur de 30 ans qui ne jouera pas pendant une saison et qui n'est pas assuré de retrouver son meilleur niveau après une blessure de cette gravité.

Durant, arrivé à Golden State en 2016 en provenance d'Oklahoma City, a beau peser 27 points et 7,1 rebonds par match de saison régulière depuis ses débuts en NBA, il représente un pari que des franchises en quête de leur gloire passée, comme les Lakers et les Knicks, ne peuvent plus vraiment se permettre de faire.

La blessure de Durant va faire monter la cote des autres agents libres, dont le meilleur marqueur de Toronto, Kawhi Leonard, très en vue durant cette finale 2019.

Kyrie Irving (Boston), Jimmy Butler (Philadelphie) et Klay Thompson (Golden State) seront aussi disponibles, tandis qu'Anthony Davis répéte depuis des semaines qu'il veut quitter La Nouvelle-Orléans, mais son équipe ne le lâchera qu'en contrepartie d'un échange de plusieurs joueurs majeurs.