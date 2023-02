NBA: L.A. célèbre LeBron meilleur marqueur, les Bucks plombent les Lakers

Los Angeles a encore rendu hommage à LeBron James, tout frais meilleur marqueur de l'histoire, mais sans lui ses Lakers se sont encore inclinés (115-106) contre les Bucks d'un Giannis Antetokounmpo impérial à 38 points, jeudi en NBA.

Comme 48 heures plus tôt, Kareem Abdul-Jabbar, précédent détenteur du record, était présent au sein de la Crypto.com Arena, pour voir son successeur s'adresser aux fans au centre du parquet, vêtu d'un costume - il n'a pas joué contre Milwaukee - et une nouvelle fois entouré de sa mère, de sa femme et de ses trois enfants.

"C'est mon cinq de départ", a déclaré la superstar, qui venait d'être introduit par James Worthy, une autre ancien idole des Lakers, et a tenu à remercier ses idoles de jeunesse.

"Enfant, je rêvais chaque jour de jouer en NBA et j'étais inspiré par tant de personnes. Je rêvais de faire des passes sans regarder comme Magic Johnson, de faire des +fade-away+ comme Michael Jordan, de dribbler la balle comme Allen Iverson, d'avoir une coupe afro et de participer à un concours de dunk comme Kobe Bryant", a notamment énuméré "LBJ", ovationné par le public.

Ces derniers n'ont ensuite pas eu l'occasion de plus s'enthousiasmer au cours du match qui a suivi, même si les Lakers n'ont pas particulièrement démérité, à l'image de Dennis Shroder (25 pts, 12 passes) et d'Anthony Davis (23 pts, 16 rbds).

Ils étaient même devant à la pause (58-50), avant qu'Antetokounmpo ne se mette en mode "Greek Freak" (monstre grec) en réussissant 23 points dans la seconde période (10 rbds, 5 passes), bien aidé par Khris Middleton (22 pts) efficace en sortie de banc.

Les Bucks enchaînent un 9e succès de rang qui les rapproche à une victoire de Boston, leader à l'Est. Les Lakers restent engoncés en 13e position à l'Ouest, bien loin des play-offs, après ce troisième revers d'affilée.

- Orlando surprend Denver -

Denver, leader de cette conférence, a de son côté entamé par un revers à Orlando son mini-road-trip à l'Est (115-104).

Et ce sont les remplaçants qui ont été "Magic" pour permettre au 13e de la conférence Est de s'offrir cette victoire prestigieuse, Cole Anthony (7 passes, 7 rbds, 3 contres) et Bol Bol (8/11 aux tirs) inscrivant 17 points, en complément des 19 marqués par le titulaire Wendell Carter Jr.

Orlando a compté jusqu'à 19 unités d'avance, jusqu'à ce que Aaron Gordon (37 pts à 15/21, 13 rbds) ramène Denver à -3 (84-81) avec un panier primé en fin de troisième quart-temps.

Auteur de 10 de ses 29 points (12 rbds, 6 passes) dans le suivant, le double MVP en titre Nikola Jokic n'a néanmoins pas suffi à remettre son équipe sur le chemin.

A Atlanta, Trae Young a surgi en seconde période, durant laquelle il a réussi 25 de ses 36 points, pour permettre aux Hawks (8e à l'Est) de stopper Phoenix (116-107) qui restait sur trois succès.

Le meneur, très actif (12 passes, 7 rbds) jusqu'à l'excès parfois avec 9 ballons perdus, a été bien épaulé par Dejounte Murray (19 pts).

Côté Suns (6e), qui viennent de réussir le gros coup de la fin du mercato en attirant Kevin Durant, convalescent d'une entorse à un genou, c'est Josh Okogie qui s'est illustré en sortie de banc (25 pts), Chris Paul se contentant de 15 points et 8 passes, en l'absence de Devin Booker, ménagé.

Enfin, Brooklyn (5e) a entamé positivement son après-Durant/Irving, en battant Chicago (116-105), grâce notamment à Spencer Dinwiddie (25 pts). Zach LaVine a vainement brillé (38 pts) chez des Bulls qui végètent au 9e rang.