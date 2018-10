NBA: la soirée parfaite de Jokic à Denver

Le pivot serbe de Denver Nikola Jokic est devenu samedi le deuxième joueur dans l'histoire de la NBA à réussir un "triple double" avec plus de 30 points, sans rater un seul tir.

Jokic, 23 ans, a rejoint le légendaire Wilt Chamberlain, seul jusque-là à avoir réussi un tel exploit, à deux reprises en 1966 et 1967.

Jokic, qui dispute sa troisième saison en NBA, a fini sa soirée parfaite avec 35 points, dont 23 avant la pause, et 11 tirs réussis sur 11 tentés lors de la victoire des Nuggets face aux Phoenix Suns (119-91).

Il s'est offert le 17e "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de sa carrière avec 12 rebonds et 11 passes décisives.

Son impressionnante ligne de statistiques comprend également un 10 sur 11 aux lancers francs, 4 interceptions, 1 contre et aucun ballon perdu.

Grâce notamment à Jokic, auteur de 21 points mercredi contre les Clippers (107-98), Denver a remporté ses deux premiers matches de la saison pour la première fois depuis 2011.

Les Nuggets reçoivent dimanche les double champions en titre, les Golden State Warriors.