NBA: le feuilleton Davis s'envenime à La Nouvelle-Orléans

Partira, partira pas ? Anthony Davis, blessé à un doigt, n'a pas joué depuis douze jours, mais l'avenir du joueur-vedette de La Nouvelle-Orléans qui espère quitter les Pélicans dans les jours à venir, a relégué au second plan la défaite de son équipe mercredi à domicile face à Denver (105-99).

C'est un signe inquiétant de plus qui fait frémir les supporters de La Nouvelle-Orléans. Dans la traditionnelle vidéo diffusée par les Pélicans avant le coup d'envoi de leurs matchs à domicile, Davis, deuxième meilleur marqueur du Championnat 2018-19 (29,3 pts/match), a soudainement disparu.

Même si ses dirigeants assurent qu'ils n'ont aucunement l'intention de le céder, ils vont devoir peut-être s'y résoudre pour récupérer deux ou trois joueurs avant la fin de la période de transfert le 7 février, plutôt que de le voir partir libre à l'été 2020 lorsque son contrat aura expiré.

A 25 ans, fatigué d'aligner des statistiques affolantes sans pouvoir briller en play-offs, l'ailier fort a fait part de ses envies de départ.

Il a depuis écopé d'une amende de 50.000 dollars (43.464 EUR) et surtout donné le signal de départ d'une lutte entre les Los Angeles Lakers et Boston, ses deux prétendants les plus sérieux.

Son entraîneur Alvin Gentry assure lui aussi être dans le plus grand flou: "Je ne sais pas (s'il rejouera pour La Nouvelle-Orléans), je n'ai pas la réponse, mais il va falloir se pencher sur cette question pour déterminer ce qui est le mieux pour l'équipe et pour lui", a-t-il expliqué.

- Boston gagne sans Irving -

Privé de Davis et de trois autres titulaires, La Nouvelle-Orléans a fait douter Denver jusqu'au bout, mais les Nuggets ont fait la différence grâce au pivot serbe Nikola Jokic, auteur d'un "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 20 points, 13 rebonds et dix passes décisives.

Avec cette quatrième victoire de suite (35 v-15 d), Denver reste dans le sillage du leader de la conférence Ouest Golden State (36 v-14 d), tandis que "NOLA" s'éloigne des play-offs (13e, 23 v-29 d).

Memphis n'a pas de réussite. Malgré les 26 points de Mike Conley et six points, cinq rebonds en 12 minutes de Joakim Noah, les Grizzlies se sont inclinés sur le parquet de Minnesota en prolongation (99-97). Karl-Anthony Towns n'a marqué "que" 16 points pour les Timberwolves, mais il leur a offert la victoire sur un tir désespéré à la dernière seconde de la prolongation.

A l'Est, Boston, privé de Kyrie Irving pour le deuxième match de suite, a dominé Charlotte 126 à 94 grâce à sa jeune garde.

Jaylen Brown a pris ses responsabilités avec 24 points et dix rebonds, Jayson Tatum a ajouté 20 points et Terry Rozier a fini la rencontre avec 17 points et dix passes décisives.

- Parker au repos, Ntilikina absent -

Côté Hornets, Kemba Walker a marqué 21 points et a été épaulé par Nicolas Batum (13 pts), tandis que Tony Parker a été laissé au repos pour ménager sa cheville droite endolorie.

Boston, qui a remporté sept de ses dix derniers matchs, est 5e (32 v-19 d) sur les talons de Philadelphie (3e, 33 v-18 d) et Indiana (4e, 32 v-18 d), tandis que Charlotte qui voyage toujours aussi mal (7 v-18 d à l'extérieur), est 8e (24 v-26 d).

Rien ne va plus pour les Knicks, qui sont derniers de la conférence Est avec le pire bilan du Championnat NBA (10 v-40 d) après avoir concédé une onzième défaite consécutive (114-90), face à Dallas.

Depuis le 1er décembre, ils n'ont remporté que trois matchs et se sont inclinés à 24 reprises.

Les Knicks sont privés de deux meneurs, le Congolais Emmanuel Mudiay et le Français Frank Ntilikina, touché à l'aine depuis dimanche.

Dans la dernière rencontre de la soirée, Utah s'est nettement incliné à Portland (132-105), malgré les 15 points (7 sur 9 au tir) et 9 rebonds de Rudy Gobert.

Il s'agit seulement de la deuxième défaite en onze matchs du Jazz (7e à l'Ouest, 29 v-23 d).

Résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches de mercredi:

Washington - Indiana 107 - 89

Portland - Utah 132 - 105

Boston - Charlotte 126 - 94

Miami - Chicago 89 - 105

New York - Dallas 90 - 114

Sacramento - Atlanta 135 - 113

Minnesota - Memphis 99 - 97 a.p.

La Nouvelle-Orleans - Denver 99 - 105