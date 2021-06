NBA : le Jazz et les Sixers à une défaite de l'élimination en play-offs

Les champions de la saison régulière, l'Utah Jazz (Ouest) et les Philadelphie 76ers (Est), sont aux portes de l'élimination en demi-finale de NBA après leurs défaites à domicile mercredi respectivement face aux Los Angeles Clippers (111-119) et aux Hawks d'Atlanta (106-109).

Pour se sauver, le Jazz comme les Sixers devront impérativement remporter le 6e match de leur série vendredi à l'extérieur.

A Salt Lake City, Paul George a été le héro des Clippers en passant 37 points à l'équipe du Français Rudy Gobert, élu il y a une semaine meilleur défenseur de la saison pour la troisième fois.

La journée avait pourtant commencé de la pire manière pour les Californiens avec l'annonce d'une blessure à un genou pour leur star Kawhi Leonard, qui sera indisponible a minima jusqu'à la fin de la série, voire jusqu'au terme des play-offs.

Mais la performance exceptionnelle de George, également auteur de 16 rebonds et 5 passes décisives, alors que Marcus Morris a, lui, inscrit 25 points et Reggie Jackson 21, ont permis de camoufler cette absence.

"C'était le match le plus important de l'après-saison (régulière, NDLR), surtout en l'absence de notre meilleur joueur", a observé Paul George après la victoire. "Nous savions en arrivant ici que nous devions jouer ensemble, que nous devions nous imposer. Nous avons fait un excellent travail en jouant collectivement."

Les joueurs de l'Utah ont compté jusqu'à 10 points d'avance dans le deuxième quart-temps, sans que les Clippers ne se démobilisent pour autant.

"Nous n'avons pas réagi de manière excessive, a encore estimé Paul George. "Ce qui est bien, c'est que nous avons pu résister à la tempête", a-t-il poursuivi, alors qu'une nouvelle victoire s'annonce impérative vendredi à Los Angeles, pour éviter un éventuel 7e match dans l'Utah.

"Nous devons juste y aller avec l'état d'esprit que nous ne voulons pas revenir dans l'Utah", a analysé George.

Du côté du Jazz, Bojan Bogdanovic a inscrit 32 points, tandis que Donovan Mitchell n'en a mis que 21, avec un faible quatre sur 14 à trois points.

- Young incandescent -

Dans l'autre demi-finale du jour, qui compte pour la Conférence Est, les Atlanta Hawks, en retard de 26 points en début de troisième quart-temps, ont réussi un come-back de folie pour s'imposer 109-106 face aux Philadelphie 76ers.

Malgré le soutien de leur public, les Sixers ont dû s'incliner face à des joueurs d'Atlanta auteurs d'une remarquable performance offensive, sous la houlette de Trae Young (39 points).

A trois minutes du buzzer, Philadelphie menait encore de 6 points, 104-98, avant que Young ne rentre coup sur coup deux paniers, puis obtienne une faute derrière la ligne de 3 points lui donnant autant de lancers francs, qu'il a convertis. Atlanta est alors passé devant au score (105-104), pour la première fois du match, alors qu'il ne restait plus qu'1 min 26 sec à jouer. Les Hawks n'ont ensuite plus été rejoints.

"Nous avons juste continué à nous battre", a décrit Young après la rencontre. "Nous avons confiance les uns dans les autres. Nous sommes un super groupe, a-t-il poursuivi. Nous aimons tous la compagnie des uns et des autres et cela se voit sur le terrain. Nous n'avons jamais cessé d'y croire jusqu'au buzzer."

Un état d'esprit remarquable pour une équipe qui avait licencié son entraîneur principal Lloyd Pierce le 1er mars. C'est donc sous la direction d'un entraîneur par intérim, Nate McMillan, que les Hawks ont progressé au classement, jusqu'à s'assurer une place en play-offs.

"C'est génial d'avoir un coach qui me fait confiance", a encore déclaré Young. "J'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à améliorer. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, nous sommes dans une bonne position et nous devons juste continuer à gagner et à croire les uns dans les autres."

Derrière Trae Young, John Collins a inscrit 19 points, Gallinari 16 et Lou Williams 15. Côté Philly, les 37 unités d'Embiid et les 36 de Seth Curry ont été insuffisantes pour l'emporter.