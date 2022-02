NBA: le Jazz stoppe les Warriors, les Lakers n'y arrivent pas

Utah, au prix d'un bel effort collectif, a stoppé à neuf la série victorieuse de Golden State (111-85), mercredi en NBA, pendant que les Lakers cédaient encore à Portland et que Chicago regoûtait à la victoire à Charlotte grâce à DeMar DeRozan.

Depuis trois matches que Donovan Mitchell est revenu, après s'être soumis pendant quinze jours à un protocole commotion cérébrale, Utah retrouve des couleurs. Et ce même en étant toujours dépourvu de Rudy Gobert (mollet).

Si le meneur n'a pas été aussi prolifique en attaque que d'habitude, il a été complet (14 pts, 10 rbds, 8 passes), faisant bien jouer les siens, à l'image de Bojan Bogdanovic (23 pts) et des joueurs du banc compilant 44 unités.

Dans un contraste saisissant, les Warriors ont eux failli collectivement (faible 35,9% de réussite aux tirs) et individuellement, en témoigne la performance, certes pas indigne insuffisante tout de même de Stephen Curry (16 pts, 7 rbds), dépourvu de son "splash brother" Klay Thompson ménagé.

Résultat, le 2e à l'Ouest concède un premier revers en dix matches, qui permet indirectement à Phoenix d'être un leader un peu plus intouchable. Le Jazz conforte sa 4e place après ce quatrième succès d'affilée.

Deux jours après la gifle reçue à domicile face au champion en titre Milwaukee, les Lakers ont mieux résisté mais encore cédé à Portland (107-105). Leur 30e défaite de la saison (26 victoires) qui les scotche à la 9e place, deux rangs devant les Blazers.

Dans l'Oregon, LeBron James a été le seul à surnager dans les rangs de L.A. (30 pts, 7 passes, 7 rbds). Mais ses 14 pions dans le dernier quart-temps ont été vains, pour combler l'absence au scoring d'Anthony Davis qui avait pourtant inscrit 12 de ses 17 points (7 rbds, 6 passes, 5 contres) dans le précédent.

- Toronto continue -

Au cours d'une rencontre où Anfernee Simons (29 pts) s'est distingué pour Portland, les Lakers peuvent surtout regretter leurs 21 pertes de balle, alors que Russell Westbrook ne jouait pas (dos) pourtant.

A l'Est, les Bulls se sont aisément imposés (121-109) chez des Hornets en difficulté.

Et comme souvent cette saison, DeMar DeRozan y a été pour beaucoup. L'arrière a été décisif et adroit (13/19 aux tirs, 5 rbds, 4 passes), bien épaulé par Zach LaVine (27 pts, 7 rbds) et Nikola Vucevic (18 pts, 15 rbds, 8 passes, 3 contres).

Côté Charlotte, LaMelo Ball, primo-sélectionné au All-Star Game du 20 février, a fait tout ce qu'il a pu (33 pts, 9 rbds, 5 passes, 4 interceptions), sans toutefois empêcher une sixième défaite d'affilée pour son équipe (9e).

A Cleveland, un duel opposait deux autres jeunes talents convoqués pour leur premier "ASG", Darius Garland et Dejounte Murray. Et le premier a été prépondérant au troisième succès d'affilée (105-92) de son équipe contre San Antonio.

Absent lors des quatre derniers matches (dos), il a brillé avec 27 points à 12/15 aux tirs et 6 passes.

Dominateurs à l'intérieur, Jarrett Allen (15 pts, 14 rbds) et Evan Mobley (18 pts, 12 rbds) ont également contribué au succès des Cavs, où Caris LeVert, recruté cette semaine, a marqué 11 points pour ses débuts.

Côtés Spurs (12e à l'Ouest), Dejounte Murray (16 pts, 9 passes, 6 rbds) s'est lui démené en vain.

Equipe en forme, Toronto, 6e à l'Est, a ramené une septième victoire consécutive d'Oklahoma City (117-98), en s'appuyant sur Pascal Siakam (27 pts, 13/17 aux tirs, 16 rbds, 5 passes).

Pas grand chose à sauver chez le Thunder, sinon la belle performance de Theo Maledon, auteur de 18 points, son meilleur total de la saison, et de 3 passes en provenance du banc.