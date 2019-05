NBA: le nouvel entraîneur des Lakers ressent "des ondes positives"

Le nouvel entraîneur des Los Angeles Lakers Frank Vogel a balayé lundi l'idée selon laquelle la franchise californienne était en crise malgré une nouvelle saison décevante et la démission-surprise de Magic Johnson: "Les ondes sont positives", a-t-il assuré.

"La perception qu'on a de notre club de l'extérieur est très éloignée de la réalité", a déclaré Vogel lors de sa présentation officielle.

"Les ondes sont positives, vraiment positives. C'est vraiment une question de patience pour voir les résultats se matérialiser", a-t-il poursuivi.

Vogel, 45 ans, a été nommé lundi dernier à la tête des Lakers qui ont remercié Luke Walton, leur entraîneur depuis 2016, après avoir fini la saison 2018/19 à la 10e place de la conférence Ouest.

La deuxième franchise la plus titrée de l'histoire n'a plus participé aux play-offs depuis 2013 et n'a remporté cette saison que 37 victoires en 82 matches malgré le recrutement à prix d'or l'été dernier de LeBron James.

Vogel s'est fait nom à la tête des Indiana Pacers (2011-16) qu'il a conduits à deux reprises en finale de la conférence Est en 2013 et 2014. Il était sans équipe depuis son limogeage par Orlando en avril 2018, après deux saisons.

La présentation officielle de Vogel a été reléguée au second plan par les déclarations dans la matinée de Magic Johnson, l'ancien président de l'équipe qui a accusé le manager général Rob Pelinka de l'avoir dénigré et trahi.

Vogel a assuré qu'il avait "un projet clair pour son équipe et le jeu qu'elle devra produire la saison prochaine".

"Il faut qu'on reste concentré sur le travail qu'on a à faire jour après jour, alors qu'on va constamment nous parler des play-offs", a prévenu le nouveau coach des Lakers.

Il a confirmé que l'ancien joueur de Dallas Jason Kidd, qui a entraîné Brooklyn et Milwaukee, serait l'un de ses adjoints.

"Je lui ai parlé longuement et je suis convaincu qu'il va être un atout incroyable pour notre équipe", a conclu Vogel.