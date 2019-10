NBA: le rookie Zion Williamson, blessé à un genou, absent plusieurs semaines

Zion Williamson, le rookie phénomène des New Orleans Pelicans, est blessé au genou droit et sera absent des parquets pour plusieurs semaines, manquant ainsi le début de la saison NBA, rapportent vendredi les médias américains.

La nouvelle star du championnat nord-américain de basket, numéro un de la dernière draft, attendra avant de faire ses grands débuts dans la Ligue. Ressentant des douleurs au genou droit, il a dû renoncer à jouer le dernier match de pré-saison ce vendredi à New York.

Une mise au repos qui va finalement durer plus longtemps, selon ESPN.

"Le diagnostic d'une blessure sérieuse a été écartée mais il devrait être absent plusieurs semaines", rapporte ainsi le très renseigné Adrian Wojnarowski, ajoutant que "la blessure est traitée avec une extrême précaution".

Des examens complémentaires ces prochains jours permettront d'en savoir plus sur l'état du genou de Williamson, toujours selon ESPN et selon le journal New Orleans Times-Picayune.

Les Pelicans débuteront donc la saison chez le champion en titre Toronto mardi sans leur attraction principale, qui a été très impressionnant durant les matches de préparation, compilant 23,3 points (à 71,4% de réussite aux tirs), 6,5 rebonds et 2,3 passes de moyenne en quatre rencontres.

Son entraîneur Alvin Gentry avait précisé vendredi face à la presse que Williamson s'était fait mal à son genou le 13 octobre lors du match contre les San Antonio Spurs, sans donner plus de détails sur la nature de sa blessure.

Agé de 19 ans, Zion s'est déjà blessé au même genou en février lors de sa saison universitaire avec Duke, après avoir glissé sur un appui.