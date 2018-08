NBA: LeBron James en visite chez les Warriors pour Noël

LeBron James et ses nouveaux équipiers des Los Angeles Lakers se rendront dans la salle des doubles tenants du titre, les Golden State Warriors, à Noël, selon le programme 2018-19 dévoilé mercredi par la NBA et dont le début de saison aura lieu le 16 octobre.

James, qui a affronté les Warriors lors des quatre dernières finales de NBA sous le maillot des Cleveland Cavaliers, a remporté le titre en 2016. Mais le quadruple MVP (meilleur joueur de l'année) a quitté les Cavs pour les Lakers en juillet.

La NBA a dévoilé mercredi le programme de plusieurs matches de haut profil avant de publier le programme complet de la 73e saison vendredi.

Ainsi, les Philadelphia 76ers iront défier les Boston Celtics tandis que Oklahoma City Thunder se rendra dans la salle des Warriors le 16 octobre pour l'ouverture de la saison. A cette occasion, les joueurs de Golden State recevront leurs bagues de champions et dévoileront leur dernière bannière de champion avant la rencontre.

Le 17 octobre, James Harden, MVP de la saison écoulée, et les Houston Rockets accueilleront les New Orleans Pelicans tandis que les Dallas Mavericks, avec la nouvelle pépite slovène Luka Doncic, 19 ans et N.3 de la draft, se rendront à Phoenix où les Suns aligneront le Bahamien Deandre Ayton, 2,16 m et N.1 de la draft.

Enfin, James effectuera ses débuts officiels avec les Lakers 24 heures plus tard en se rendant à Portland, le soir même où les Chicago Bulls rendront visite à Philadelphia.

Et le 20 octobre, James jouera son premier match à domicile avec les Lakers face à Harden et les Rockets.

Cinq rencontres se dérouleront à Noël pour la 11e année consécutive, y compris New York-Milwaukee, Houston-Oklahoma City, Boston-Philadelphia, Utah-Portland et, bien sûr, Warriors-Lakers.

Trois matches auront lieu le 21 janvier, le Martin Luther King Day, avec Memphis-New Orleans, Philadelphia-Houston et les Warriors en visite chez James et les Lakers à Los Angeles.