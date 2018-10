NBA: LeBron James a joué son premier match au Staples Center

La recrue-vedette des Los Angeles Lakers LeBron James a disputé mardi son premier match dans la salle de sa nouvelle équipe, le Staples Center, en préparation de la saison 2018-19.

"King James" a inscrit 13 points en 15 minutes de jeu lors de la défaite des Lakers face aux Denver Nuggets (111-113). Il a également capté trois rebonds, distillé trois passes décisives et réussi deux interceptions.

Pour ses débuts officieux à domicile, le triple champion NBA a été chaleureusement accueilli par les 19.000 spectateurs du Staples Center qu'il a rapidement régalés avec un énorme dunk.

Mais comme anticipé, son temps de jeu a été réduit et il a suivi une bonne partie de la 3e période et la fin de la rencontre du banc des remplaçants.

Il s'agit de la deuxième défaite en autant de matches de préparation pour les Lakers, avant le coup d'envoi de la saison le 16 octobre.

James, 33 ans, a quitté en juillet Cleveland, son équipe depuis 2014 qu'il avait conduite au titre en 2016. Il s'est engagé pour quatre ans et 154 millions de dollars (131 millions d'euros) avec les Lakers qui n'ont plus participé aux play-offs depuis 2013.

"L'ambiance était géniale pour un match de préparation, on a livré une bien meilleure prestation que lors du premier match de préparation (perdu 124-107, déjà contre Denver, NDLR), c'est une soirée positive", a-t-il insisté.

"On continue de se découvrir et de comprendre comment on fonctionne les uns les autres, mais j'ai bien aimé notre générosité dans l'effort et cette volonté de faire des passes", a ajouté le nouveau N.23 des Lakers.