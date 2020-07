NBA: LeBron James réclame justice pour Breonna Taylor, femme noire tuée par la police

La superstar des Lakers LeBron James a débuté jeudi sa conférence de presse d'après match contre Dallas en demandant que justice soit faite pour Breonna Taylor, une femme noire tuée par la police dans son appartement en mars.

"Tout d'abord, je veux continuer à faire la lumière sur la justice qui doit être rendue à Breonna Taylor et sa famille et sur tout ce qui se passe avec cette situation", a déclaré James qui s'apprêtait à être interrogé après son premier match de basket en plus de quatre mois, depuis l'interruption de la saison à cause du coronavirus.

Le triple champion NBA (avec Miami et Cleveland), qui portait des sneakers avec écrit dessus "# Justice4BreonnaT", lors du match amical perdu contre Dallas, s'est ensuite vu demander par un journaliste les mesures qu'ils souhaitait voir prises pour que justice soit rendue à Taylor.

"Nous voulons que les policiers qui ont commis ce crime soient arrêtés", a-t-il répondu.

Breonna Taylor, une ambulancière de 26 ans se trouvait chez elle avec son compagnon à Louisville lorsque des policiers de cette ville du centre des Etats-Unis ont, sans prévenir, enfoncé sa porte, selon l'avocat de la famille.

Les agents, munis d'un mandat de perquisition, agissaient dans le cadre d'un avis de recherche erroné concernant un suspect qui n'habitait plus l'immeuble et qui était déjà détenu. Ils ont atteint la jeune femme d'au moins huit balles, d'après l'avocat.

"En tant que leader de cette ligue, je veux que la famille (de Taylor) sache et que l'Etat du Kentucky sache… nous voulons la justice. C'est de cela qu'il s'agit", a poursuivi James, ajoutant qu'en matière de justice sociale, les Etats-Unis "ont encore un long chemin à parcourir".

"En 2016, Barack Obama était notre président. On sait bien ce qu'il en est aujourd'hui. Y a-t-il du progrès? Je crois qu'on peut tous se poser là et dire qu'il n'y a pas de progrès", a-t-il insisté.

Dans la bulle de Disney World où la saison va redémarrer dans une semaine, les joueurs de la ligue, comme ils l'ont promis, ont été nombreux à profiter des conférences de presse pour s'exprimer contre les injustices sociales, dans le sillage des nombreuses manifestations organisées aux Etats-Unis depuis le meurtre de George Floyd, asphyxié lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis.

Avant LeBron James, d'autres joueurs comme Tobias Harris (76ers), Kyle Kuzma, Alex Caruso (Lakers) ou encore Marcus Smart (Boston) ont également demandé justice pour Breonna Taylor.