NBA: les Bucks font tomber les Sixers, les Lakers poursuivent leur dégringolade

Quarante points et un contre décisif: Giannis Antetokounmpo a été déterminant dans la victoire des Bucks 118-116 à Philadelphie mardi en NBA, dans une soirée marquée par une nouvelle défaite des Lakers, qui voient s'éloigner leurs chances de disputer les barrages d'accession aux play-offs.

Dans le duel au sommet à l'Est entre Milwaukee et les Sixers, et entre deux prétendants au titre de MVP --meilleur joueur-- de la saison, c'est finalement le "Greek Freak" qui l'a emporté face à Joel Embiid.

Quarante points, 14 rebonds et six passes décisives pour la star des Bucks, contre 29 points, 14 rebonds et 7 passes pour le pivot des Sixers. Mais la différence s'est surtout faite dans les derniers instants de la rencontre, avec ce contre du Grec sur le Camerounais, qui a offert la victoire aux siens.

Dans une conférence Est extrêmement serrée, où les places du quatuor de tête changent après chaque match, Milwaukee (47 v.-28 d.) est désormais deuxième derrière Miami (48 v.-28 d.), et Philadelphie (46 v.-29 d.) quatrième, derrière Boston (47 v.-29 d.).

A l'Ouest, en revanche, rien ne va plus pour les Lakers, qui ont encaissé une humiliante défaite --la troisième d'affilée-- 128-110 à Dallas. Sans LeBron James et Anthony Davis, tous les deux blessés, les Angelenos n'ont rien pu faire face à Luka Doncic (34 points, 12 rebonds, 12 passes) et ses partenaires.

Menés 82-56 à la mi-temps, les Lakers ont même failli battre un record datant de... 1956, date à laquelle ils avaient encaissé 83 points en une mi-temps face aux Celtics. Mais surtout, avec ce nouveau revers, ils glissent à la 11e place de la conférence Ouest, et abandonnent aux Spurs, qui ont le même bilan (31 v.-44 d.), la 10e place, la dernière qualificative pour les barrages d'accession aux play-offs.

"Pas assez bons dans tous les domaines", a regretté le coach des Lakers Frank Vogel après cette défaite.

- Paul George de retour -

Seule bonne nouvelle pour les fans de basket de Los Angeles, le retour de Paul George avec les Clippers après trois mois d'absence.

Avec 34 points, il a été le grand artisan du comeback de son équipe, menée de 25 points dans la troisième quart-temps, mais qui s'est finalement imposée 121-115 face au Jazz d'Utah à domicile. Avec 37 victoires et 39 défaites, les Clippers, 8es de la conférence Ouest, possèdent, eux, de très grandes chances de disputer les barrages pour accéder aux play-offs.

Dans les autres rencontres de la soirée, les Nets l'ont emporté 130-123 à Brooklyn face à Detroit, offrant au passage sa première victoire à domicile de la saison à Kyrie Irving (24 points), longtemps empêché d'évoluer à New York parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid-19.

Avec 41 points et 11 rebonds, Kevin Durant a enregistré une nouvelle performance de haut vol pour les Nets, menés un temps de 12 points et 8es de la conférence Est (40 v.-36 d.).

Enfin, à l'Est également, Chicago est allé gagner 107-94 à Washington, s'offrant ainsi une petite avance à la 5e place de la conférence devant les Raptors (44 v.-32 d., contre 43 v.-32 d. pour les Canadiens).