NBA: les Celtics battent Cleveland avec le concours du vétéran Joe Johnson

Jaylen Brown et Jayson Tatum ont permis aux Boston Celtics de battre Cleveland mercredi (111-101), mais c'est le retour en NBA de leur nouveau coéquipier de 40 ans, l'arrière Joe Johnson, qui leur a volé la vedette.

Brown a marqué 34 points pour mener les Celtics à la victoire sur les Cavaliers, tandis que Tatum a ajouté 18 points et Robert Williams III 21 points et 11 rebonds.

Les Celtics comptant sept joueurs concernés par les protocoles Covid-19, ils ont fait appel à Johnson, un vétéran avec 17 saisons à son actif dans la ligue nord-américaine et qui n'y avait pas évolué depuis 2018, ainsi qu'à l'ailier C.J. Miles, en NBA durant 15 ans, pour compléter leur effectif avec la signature de contrats de dix jours.

Johnson et Miles ont passé chacun deux minutes sur le parquet, avec deux points inscrits pour le premier.

Avec ce succès, Boston grimpe à la 8e place de la conférence Est alors que Cleveland descend à la 4e position.

"Ajouter quelques voix plus âgées ne peut pas faire de mal", a assuré Jaylen Brown. "Cela ne peut qu'aider".

Johnson a été très applaudi pour son retour.

"C'est génial d'être de retour ici 20 ans plus tard. Cela a été incroyable pour moi. C'est toujours surréaliste mais c'est très amusant", a souligné "Iso Joe", auteur de plus 20.000 points dans sa carrière NBA.

- Milwaukee passe 3e -

"J'apprécie vraiment ces fans des Celtics. C'était excitant d'avoir ce genre de réaction. C'est spécial", a expliqué celui qui a été sept fois All-Star et a marqué en moyenne 16,0 points en 1.276 matches avec Boston, Atlanta, Phoenix, Brooklyn, Miami, Utah et Houston.

Johnson considère que son rôle est de conseiller Brown et Tatum autant que de compléter l'effectif.

"Je reste à leur écoute, je m'assure qu'ils savent ce qu'ils doivent faire pour que nous soyons victorieux jour après jour", a-t-il déclaré.

Les Milwaukee Bucks, champions NBA en titre, ont battu Houston (126-106).

Jrue Holiday a marqué 24 points et délivré 10 passes, tandis que Khris Middleton a ajouté 23 points.

Les Bucks ont progressé à 20 victoires pour 13 défaites, à la 3e place de la conférence Est, malgré l'absence de leur superstar grecque Giannis Antetokounmpo, également concerné par les protocoles Covid-19 de la NBA.

En face, Christian Wood a amassé 20 points et 11 rebonds pour les Rockets.

L'Allemand Franz Wagner a marqué 25 points et Gary Harris en a ajouté 17 lors du succès du Magic d'Orlando sur Atlanta 104-98.

La deuxième franchise la plus faible toutes conférences confondues cette saison a porté son bilan à 7 victoires pour 25 défaites avec ce cinquième succès à l'extérieur.

- Triple double pour Gilgeous-Alexander -

Du côté d'Orlando, Robin Lopez a marqué 10 points et a distribué 11 passes, un record en carrière. Les Hawks, malgré les 36 points de Cam Reddish et les 28 points et 12 rebonds de John Collins, sont tombés à la 11e place de la conférence Est.

Le Thunder d'Oklahoma City a battu Denver 108-94.

Décisif, Shai Gilgeous-Alexander a réussi le deuxième triple double de sa carrière en NBA avec 27 points, 11 rebonds et 12 passes.

Darius Bazley a marqué 17 points et pris 11 rebonds pour le Thunder, qui a compté six marqueurs à deux chiffres.

Le Serbe Nikola Jokic a seulement amassé 13 points pour les Nuggets, qui reculent au 7e rang.

Les Los Angeles Clippers, désormais 5es à l'Ouest, se sont imposés 105-89 à Sacramento.

Eric Bledsoe a marqué 19 points pour les visiteurs tandis que Paul George et l'international espagnol Serge Ibaka ont ajouté 17 points chacun.

Tyrese Haliburton a été trop seul chez les Kings avec 22 points et 13 passes.

Le match de Toronto à Chicago a été reporté parce que les Raptors ne pouvaient pas aligner le minimum de huit joueurs nécessaires à la compétition en raison des protocoles Covid.