NBA: les Celtics déboisent les Bucks

Les Celtics, finalistes l'an passé, ont envoyé un gros message aux Bucks, à deux mois de peut-être se retrouver play-offs, en les humiliant (140-99) sur leur parquet, notamment portés par 40 points de Jayson Tatum, jeudi en NBA.

De choc entre les deux meilleures équipes de l'Est, et même du championnat, puisque leur bilan respectif est meilleur que celui de Denver leader à l'Ouest, c'est surtout celui de plein fouet encaissé par Milwaukee, impuissant et dépassé comme rarement, face à une équipe de Boston venue avec le mors au dent et l'envie de contester jusqu'au bout la première place de l'équipe du Wisconsin.

A cinq matches de la fin de la saison régulière, il sera tout de même difficile de déloger les Bucks (55 victoires/22 défaites) car il faudrait que ces derniers perdent par exemple deux matches et que les Celtics (53/24) remportent tous les leurs, pour arriver à un bilan final similaire. Lequel serait alors favorable à la formation du Massachusetts, au regard de leurs deux victoires lors de leurs trois confrontations.

Celle-ci pourrait donc compter cher, mais en attendant elle a été surtout écrasante. Et a même laissé des traces, puisque Khris Middleton (13 pts) a dû quitter le parquet au milieu du troisième quart-temps, après avoir reçu un coup de coude au visage de la part de Brown (30 pts), pour recevoir des points de suture sur sa lèvre supérieure.

- Redoutables à trois points -

"Nous voulions juste être agressifs, jouer du bon basket et c'est ce que nous avons fait", a synthétisé Brown. "Nous nous préparons tous pour les play-offs, où ce sera la survie du plus fort. Nous voulons être la dernière équipe au sommet et ils sont l'un des obstacles que nous devrons surmonter".

Les C's ont de fait été redoutables d'adresse (56% de réussite) plantant 22 des 43 banderilles lancées à longue distance, dont huit pour le seul Tatum qui en a tenté dix.

La tension est montée d'un cran à la fin de la rencontre, avec l'exclusion du remplaçant des Bucks Thanasis Antetokounmpo, qui a donné un léger coup de tête au vétéran de Boston, Blake Griffin, plutôt hilare qu'autre chose.

Le match était de toute façon plié depuis longtemps, les Celtics comptant jusqu'à 49 unités d'avance dans le dernier quart-temps. Et cela faisait un moment que les stars avaient été rappelées sur le banc des deux côtés, pour économiser leurs forces.

Ainsi, Giannis Antetokounmpo, seul Buck à surnager jusque-là quoique maladroit (11/27), s'est-il arrêté à 24 points.

Reste désormais à savoir quel impact sur le plan psychologique aura cette correction pour la suite.

Dans le dernier match du soir, La Nouvelle-Orléans, grâce à un triple-double de Brandon Ingram (31 pts, 11 rbds, 10 p.d.) est allé s'imposer 107-88 à Denver, chez des Nuggets privés de Nikola Jokic.

Avec cette 6e victoire en sept sorties, les Pelicans ont fait forte impression chez le leader de l'Ouest. La Nouvelle-Orléans, qui revient à égalité avec le 7e, est plus que jamais dans la course aux plays-offs.