NBA: les Celtics prennent une petite revanche sur les Warriors

Les Celtics, leaders incontestés du championnat, portés par Jayson Tatum encore omniprésent, ont renversé une situation compliquée pour s'imposer après prolongation (121-118) aux dépens des Warriors, champions en titre, jeudi dans un remake enlevé de la dernière finale NBA.

. "Déjà Vu"

Cette drôle de sensation - comme le chantait, au sein de Crosby Stills Nash & Young, le regretté David Crosby, mort à 81 ans -, en voyant une nouvelle victoire des Warriors se profiler, n'a finalement pas tenu jusqu'au bout, dans un TD Garden en fusion, tout heureux de prendre sa revanche sept mois après.

Car Jaylen Brown (16 pts, 9 rbds), pourtant en galère avec son shoot (6/18), a réussi, à 18 secondes du terme, son seul panier à longue distance du match. Et Boston de survivre, après avoir compté 11 unités de retard avant ce dernier quart-temps.

Dans l'"overtime", Tatum a repris la main, inscrivant cinq de ses 34 points. Au four et au moulin, il a également capté 19 rebonds (6 passes, 3 interceptions). Et son panier derrière l'arc, juste après celui de Al Horford (20 pts, 10 rbds, 3 contres) a fini de décourager les Warriors.

Stephen Curry (29 pts, 7 passes) a pourtant eu la balle de la gagne à la fin du temps règlementaire, mais son tir à trois points n'a pas fait mouche. Assez maladroit à l'exercice (6/18), il en a pourtant réussi un exceptionnel, du milieu de terrain, au buzzer de la mi-temps.

Il aura manqué aux Warriors la présence dans les derniers instants de Klay Thompson, sorti pour six fautes. Car il était dans un bon soir, ses 24 points s'ajoutant à ceux de Jordan Poole.

Méconnaissables même ces derniers temps, les Californiens ont en tout cas montré un tout autre visage et auraient pu envoyer un gros message à la concurrence avec un succès, mais cette défaite montre qu'ils sont sur la bonne voie, même s'ils glissent en 9e position à l'Ouest.

Pour les Celtics, cette huitième victoire de rang démontre leur volonté de ne rien lâcher, en tête à l'Est.

. "Turn! Turn! Turn!"

Avec ses Byrds, Crosby reprit ces paroles écrites par Pete Seeger, pionnier du folk américain, qui les emprunta lui-même à la Bible (Ecclésiaste 3:1-8). La roue tourne donc dans la vie, comme dans un match de basket et les Timberwolves en ont fait l'heureuse expérience, en battant les Raptors (128-126) malgré 14 longueurs de retard à neuf minutes du terme.

Sans Rudy Gobert ni Karl-Anthony Towns blessés, Minnesota (7e à l'Ouest) a pu compter sur D'Angelo Russell qui a inscrit au dernier quart-temps 16 de ses 25 points, Anthony Edwards ayant contribué à hauteur de 23.

. "Eight Miles High"

Comme l'induit cet autre titre des Byrds, c'est en très haute altitude qu'évolue actuellement Joel Embiid, encore déterminant avec 32 points dans le succès Philadelphie à Portland (105-95). Son septième match d'affilée à au moins 30 unités.

Le pivot camerounais, auteur de paniers importants dans le money-time pour éteindre les velléités de come-back des Blazers pourtant distancés de 26 unités en première période, a ajouté 9 rebonds et 3 contres.

James Harden a été un solide lieutenant avec un triple-double (16 pts, 14 passes, 10 rbds). Ce quatrième succès consécutif permet à Philly (3e) de revenir à hauteur de Milwaukee (2e) avec le même bilan (29-16) à l'Est.

Au 4e rang stagne Brooklyn, défait à Phoenix (117-112), pour la quatrième fois d'affilée en l'absence de Kevin Durant. Kyrie Irving s'est réveillé trop tard (30 pts) face à Mikal Bridges (28 pts) et des Suns, 11e à l'Ouest, eux aussi en difficulté sans leurs stars, Devin Booker et Chris Paul.

. "For What It's Worth"

Pour ce que ça vaut - selon la formule employée par Bufffalo Springfield, autre formation menée par Crosby -, c'est-à-dire pas grand chose au niveau spectacle proposé, les Bulls se sont imposés (126-108) contre les Pistons lors du match délocalisé à Paris.