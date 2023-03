NBA: les Celtics qualifiés pour les play-offs malgré leur défaite chez le Jazz

Malgré leur défaite (118-117) chez le Jazz de l'Utah, les Boston Celtics ont décroché samedi leur qualification pour les play-offs de la NBA en raison du revers de Miami à Chicago (113-99).

Les Celtics ont pourtant mené de 19 points dans le deuxième quart-temps. Si Jaylen Brown a été présent avec 25 points, Jayson Tatum n'a inscrit que 15 points en 39 minutes.

Du côté du Jazz, Talen Horton-Tucker a confirmé sa très bonne forme du moment avec 19 points et sept rebonds. Mais c'est son coéquipier Lauri Markkanen qui a dominé les débats avec 28 points et dix rebonds.

Désormais deuxièmes à l'Est devant les Celtics, les Sixers de Philadelphie, qui comptent deux matches en moins, ont néanmoins encore besoin d'une victoire pour décrocher le précieux sésame, après avoir obtenu un huitième succès consécutif en s'imposant (141-121) face aux Indiana Pacers.

La star des Sixers Joel Embiid a répondu présent avec 31 points, 7 rebonds et 7 passes. Son partenaire Tyrese Maxey a également inscrit 31 points.

C'est donc le revers de Miami chez les Bulls qui a permis aux Celtics de Boston de se qualifier pour les séries éliminatoires avant même qu'ils n'entrent sur le terrain à Salt Lake City.

DeMar DeRozan (24 pts, dix passes) a été déterminant pour Chicago, bien secondé il est vrai par Coby White (18 pts), Zach LaVine (18 pts) et Patrick Beverley (17 pts).

- Un Fultz record -

Du côté du Heat, l'apport de Jimmy Butler (24 pts) et Bam Adebayo (23 pts) n'a pas suffi.

Auteur de 24 points, Jalen Brunson, de retour de blessure, a mené les New York Knicks à une victoire (116-110) contre Denver, leader de la Conférence Ouest, qui s'est incliné pour la cinquième fois en six rencontres.

Une blessure au pied avait limité le meneur à une seule apparition lors des six derniers matches des Knicks.

"J'étais un peu inquiet avant le match, mais tout s'est déroulé comme prévu. Je n'ai rien senti, alors j'ai continué à jouer", a expliqué Brunson.

En face, le Serbe Nikola Jokic, double MVP de la saison régulière, a terminé avec 24 points, 10 rebonds et huit passes, mais il a également commis un nombre inhabituel d'erreurs.

Markelle Fultz a marqué 28 points, un record en carrière, et Wendell Carter Jr. a ajouté 27 points et 12 rebonds lors de la victoire (113-108) du Magic d'Orlando sur les Clippers de Los Angeles, privés de Kawhi Leonard, blessé.

Jamahl Mosley, l'entraîneur du Magic, n'a pas tari d'éloges sur Fultz, qui a surmonté de graves blessures au cours de sa carrière. "Je suis tellement fier de ce jeune homme, juste pour le fait de tout ce qu'il a constamment enduré", a-t-il déclaré.

- Morant revient bientôt -

"On peut faire abstraction des chiffres, de la façon dont il joue, de la passion qu'il a pour ses coéquipiers. Peu importe ce qu'il faut faire pour gagner, il va essayer de le faire et je pense que c'est ce qui est si spécial chez lui et ce que ses coéquipiers ressentent à son égard", a souligné Mosley au sujet du meneur de 24 ans.

Paul George a marqué 30 points pour des Clippers, qui restaient sur quatre victoires de suite.

Les Grizzlies de Memphis ont battu à domicile les Warriors de Golden State (133-119), battus pour la 11e fois d'affilée à l'extérieur.

Jaren Jackson Jr a marqué 31 points et Desmond Bane 26 points pour Memphis lors de ce match à domicile contre les champions en titre qui était le dernier de la suspension de Ja Morant, après l'affaire de la vidéo le montrant brandir une arme à feu dans un club de strip-tease.

Sans sa star, Memphis a signé sa quatrième victoire sur les cinq derniers matches.

Morant est disponible pour affronter lundi Dallas, mais l'entraîneur des Grizzlies, Taylor Jenkins, a indiqué que la rencontre de mercredi face aux Rockets était une date de retour plus réaliste.

"Il y a de fortes chances qu'il soit absent pour le match de lundi, car ce sera son premier jour de retour avec l'équipe", a-t-il affirmé.