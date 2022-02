NBA: les Hawks mettent fin à la série de 11 victoires des Suns

Les Hawks d'Atlanta, grâce aux 43 points de Trae Young, ont mis fin jeudi à la série de 11 victoires consécutives des Suns de Phoenix en NBA, en s'imposant 124-115 face à la meilleure équipe de la ligue.

Young, de retour après une blessure à l'épaule, a réussi six des 20 tirs à trois points d'Atlanta, le dernier donnant à Atlanta une avance de 122-113 à 37 secondes de la fin.

"C'est un grand moment pour nous", a déclaré le meneur de 23 ans à propos de la huitième victoire d'Atlanta sur ses neuf derniers matches.

Malgré cette sa première défaite depuis celle concédée contre Miami le 8 janvier, Phoenix conserve le meilleur bilan de la NBA, avec 41 succès pour 10 revers.

Devin Booker a été une nouvelle fois au rendez-vous pour Phoenix avec 32 points alors que Mikal Bridges a ajouté 24 points et que Chris Paul en a marqué 18.

Mais en face, John Collins et Kevin Huerter ont marqué 19 points chacun pour Atlanta.

Les Hawks occupent la 10e place de la Conférence Est --qui n'offre pas de qualification pour les play-offs-- mais sont en pleine ascension à l'approche du All-Star Game.

"Nous n'avons pas commencé la saison aussi bien que nous le voulions, nous avons eu beaucoup de problèmes avec le Covid et des gars qui étaient absents", a rappelé Young. "Mais nous avons commencé à bien jouer, nous avons battu ce soir une excellente équipe qui était sur une bonne série et nous devons simplement continuer sur cette lancée".

Les Clippers ont quant à eux remporté un match tendu contre les Lakers à Los Angeles, où un joli layup de Reggie Jackson à 4 secondes de la fin leur a permis de s'imposer 111-110.

La star des Lakers Anthony Davis, qui avait donné l'avantage aux siens d'un dunk à 12 secondes de la fin, a eu une dernière chance d'arracher la victoire, mais son tir au buzzer a rebondi sur l'arceau.

- Le Heat se reprend -

A San Francisco, Klay Thompson a démarré en trombe et les Golden State Warriors ont dominé les Kings de Sacramento 126-114, portant leur série de victoires consécutives à huit matches.

Thompson, qui n'a pas encore retrouvé sa forme optimale après avoir été blessé plus de deux ans, a réussi ses sept premiers tirs et a inscrit 23 points. Stephen Curry a ajouté 20 points et Jonathan Kuminga 18 points pour les Warriors, confortables vainqueurs.

Pascal Siakam a marqué 25 points et pris 13 rebonds pour les Raptors dans une victoire 127-120 en prolongation sur les Bulls de Chicago, lors de laquelle Scottie Barnes a ajouté 21 points pour Toronto.

Nikola Vucevic a égalé son record de la saison avec 30 points et a pris 18 rebonds pour les Bulls, qui ont pu aussi compter sur les 28 points de DeMar DeRozan --et qui restent malgré cette défaite en tête de la conférence Est, très serrée.

Le Heat de Miami a de son côté mis fin à une série de trois matches sans victoire en s'imposant 112-95 contre les Spurs à San Antonio.

Tyler Herro et ses habituels collègues remplaçants Dewayne Dedmon, Max Strus et Gabe Vincent ont marqué 31 des 46 premiers points du Heat. Herro a terminé avec un total de 24 points.

Kyle Lowry, de retour dans l'équipe de départ de Miami après avoir manqué neuf matchs à cause d'un problème familial, a eu du mal, marquant seulement deux points en 25 minutes passées sur le parquet contre 17 unités à son coéquipier Jimmy Butler dans le même laps de temps.