NBA: Les Lakers calment les Clippers et relancent la bataille de L.A.

Les Lakers, portés par la détermination et les 58 points du duo James/Davis, se sont imposés sur le parquet des Clippers (112-103), leurs dauphins et rivaux de la conférence Ouest, dans le choc dominical de la NBA qui a tenu toutes ses promesses.

Cette victoire leur permet de revenir à 2-1 au nombre de leurs confrontations en saison régulière. La "bataille de L.A.", qui anime la saison avec ces deux prétendants aux finales, connaîtra un quatrième épisode le 9 avril, prélude à d'éventuelles retrouvailles autrement décisives en play-offs.

Deux jours après avoir eu le dernier mot sur les Milwaukee Bucks et Giannis Antetokounmpo (113-103), leaders incontestés à l'Est, au terme d'un autre match de haut niveau, les Lakers ont tenu la distance, envoyant ainsi un deuxième message à l'intention d'un autre concurrent direct, sur lequel ils accroîent leur avance en tête du classement (49-13 contre 43-20).

Il faut dire que la franchise "pourpre et or", qui a toujours régné en maîtresse sur basket à L.A. et voit l'autre club de la ville se muer en rival, était tenue de s'imposer sous peine de laisser les Clippers prendre un réel ascendant psychologique en vue des échéances à venir.

Cette victoire sur le parquet noir et blanc de leur adversaire, avec lequel ils partagent le Staples Center, les Lakers la doivent évidemment à leur duo de stars, LeBron James et Anthony Davis, respectivement auteurs de 28 et 30 points.

"C'était comme un match de play-offs, nos défenses étaient acharnées. C'est une victoire d'équipe pour nous", a relevé au micro d'ABC le "King" (9 passes, 7 rebonds), qui a mis un coup d'accélérateur dans le "money-time" en allant notamment chercher d'importants paniers, dont deux avec la faute.

Son analyse est corroborée par la grosse performance de l'arrière Avery Bradley, véritable "facteur X" de cette rencontre, qui a battu son record de la saison avec 24 points dont six paniers sur douze derrière l'arc.

- LeBron mort de faim -

Il a bien fallu que la différence se fasse quelque part. Car côté Clippers, qui ont cédé à l'entame du dernier quart-temps de ce duel où la mène au score a changé treize fois, Paul George a été très fort pendant trois quart-temps.

Il a fini avec 31 points (6 rbds, 3 passes, 3 interceptions), tandis que Kawhi Leonard, plutôt discret en première période, s'est réveillé au quatrième quart-temps où il a inscrit 10 de ses 27 points.

Ce revers, qui stoppe une série de six victoires, n'est pas de nature à contrarier les plans de l'équipe entraînée par Doc Rivers, ni à la faire douter. Elle sait quelles sont les clés à avoir, notamment en défense et dans l'engagement physique, pour surmonter à terme l'obstacle Lakers.

Un enseignement positif est même à tirer, à la vue de la prestation de Paul George. Sa capacité retrouvée à jouer avec agressivité en attaque et donc à dépasser son rôle de lieutenant de Leonard, prête à l'optimisme. Et ce, même si cela s'est aussi traduit par deux fautes offensives préjudiciables en fin de match.

La faute à des Lakers surmotivés et particulièrement inspirés en défense, où ils ont coupé beaucoup de passes (7 interceptions) et réussi 7 contres dans une raquette où en face, Montrezl Harrell, qui sera bientôt épaulé par Joakim Noah, a été comme d'habitude très redoutable (20 pts, 8 rbds).

Le dernier mot revenant tout de même à celui que le Staples Center envoie dès qu'il le peut des "MVP! MVP!" énamourés, LeBron James, qui n'a pas oublié d'être "showtime", en témoigne ce "alley-oop" volleyé pour Anthony Davis, et qui s'est surtout jeté comme un mort de faim sur le parquet pour arracher un ballon crucial dans les dernières secondes.

Le "King" affiche sa volonté à remonter sur le trône. Son coéquipier Kyle Kuzma, lui a d'ailleurs posé sa couronne imaginaire sur la tête à son retour sur le banc, une fois la victoire acquise.