NBA: les Lakers confirment, les Raptors surpris

Les Los Angeles Lakers, emmenés par un excellent Anthony Davis, ont confirmé leur regain de forme en battant Dallas 108-95 dimanche au Staples Center en NBA tandis que les Toronto Raptors, champions en titre, sont tombés de haut dans leur salle devant Oklahoma City (98-97).

Après quatre défaites d'affilée, les Lakers, leaders de la Conférence Ouest, s'étaient relancés à Portland samedi. Contre Dallas, un adversaire d'un plus gros calibre, ils ont confirmé.

C'est Anthony Davis qui s'est mis en évidence, marquant 23 points et prenant 9 rebonds.

Ses coéquipiers ont également bien tenu leur rang: Kentavious Caldwell-Pope a inscrit 19 points, LeBron James, 35 ans lundi, a signé un double-double (13 points et 12 passes décisives) et devient le neuvième joueur de l'histoire à cumuler 9000 "assists".

Côté Dallas, Luka Doncic s'est contenté de 19 points (5 tirs sur 14 réussis) et 7 passes décisives. Il a en outre donné quelques frayeurs à son camp dans le deuxième quart-temps. Le jeune Slovène, dans les airs, a en effet été balancé par Dwight Howard avant de se retrouver au sol. Une mésaventure qu'il avait déjà connu en novembre avec le même adversaire.

De son côté, Toronto, venu mourir à un point, a subi la loi d'"OKC", à la tête duquel le jeune meneur-arrière Shai Gilgeous-Alexander était déchaîné, inscrivant 32 points pour égaler son record personnel.

Oklahoma City a aussi pu compter sur Chris Paul, auteur de 25 points (dont 20 en seconde mi-temps), 11 rebonds et 8 passes, pour s'offrir les tenants du titre et décrocher un sixième succès succès en 7 matches. Nerlens Noel (13 pts) et Darius Bazley (12) ont participé à la fête.

Chez les Raptors, Kyle Lowry et Fred VanVleet ont marqué chacun 20 points, Patrick McCaw en a ajouté 13, Serge Ibaka 12 plus 14 rebonds, et Terence Davis 11.

Pour le reste, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans ont dominé les Rockets de Houston 127-112 en grande partie grâce à Jrue Holiday et E'Twaun Moore, 25 unités chacun, et engrangent leur cinquième victoire en six rencontres.

La franchise texane a joué, il est vrai, sans Russell Westbrook et James Harden.