NBA: les Lakers en discussion avec Dwight Howard

Le basketteur américain Dwight Howard a reçu la permission par son club des Memphis Grizzlies d'entamer des négociations avec les Los Angeles Lakers, qui recherchent un pivot après la blessure à un genou de DeMarcus Cousins, selon plusieurs médias américains.

ESPN, USA Today et le site internet The Athletic ont révélé que les Grizzlies ont approuvé les discussions entre les Lakers et Howard, qui a déjà joué dans ce club lors de la saison 2012-13.

Cousins risque de manquer toute la saison 2019/2020 après une rupture des ligaments croisés du genou gauche, laissant l'équipe de Lebron James avec un seul pivot, JaVale McGee. La recrue Anthony Davis pourrait dépanner à ce poste, mais son impact serait moindre que dans sa position d'ailier fort.

Howard 33 ans et 15 saisons en NBA, est arrivé cet été à Memphis en provenance de Washington après une saison où il n'a joué que 9 matches en raison de blessures.

The Athletic a également mentionné l’intérêt des Lakers pour le Français Joakim Noah, 34 ans et actuellement agent libre.