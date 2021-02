NBA: les Lakers étouffent Denver, James dépasse Chamberlain

Les Lakers, grâce à LeBron James qui compte désormais plus de paniers que Wilt Chamberlain, ont renversé une situation compliquée face à Denver, jeudi en NBA, où la surprise est venue de Philadelphie, défait par des Blazers pourtant privés de ses stars.

. Solides comme les Lakers

Denver, éliminé à bout de souffle en finale de conférence Ouest lors des derniers play-offs, avait à cœur de se venger du champion en titre. Mais l'avance de douze points à la pause n'a pas suffi, L.A. ayant fait une démonstration de force en seconde période (68-35) pour s'imposer 114-93.

En bon "King" menant ses troupes à la victoire, James a réussi 27 points (12/19 aux tirs), 10 passes, 10 rebonds, soit le 96e triple-double de sa carrière, son 8e à 35 ans passés, égalant la marque de Jason Kidd. Et il en a profité pour dépasser le légendaire Wilt Chamberlain à la 3e place du classement du plus grand nombre de tirs marqués par un joueur, derrière Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar.

"Cela veut dire beaucoup pour moi, à chaque fois que je me retrouve dans la même catégorie que les plus grands. Ça me rappelle d'où je viens, quand je lisais les magazines dans lesquels se trouvaient les exploits de ceux qui ont pavé la route pour des gamins comme moi", a-t-il commenté.

Dans son sillage, Dennis Schroeder a apporté offensivement (21 pts) et Anthony Davis s'est concentré sur les tâches défensives (13 pts, 9 rbds, 3 interceptions, 2 contres), muselant Nikola Jokic (13 pts, 10 rbds).

Les Lakers restent 3e à l'Ouest, mais accentuent leur avance sur Denver (4e).

. Flamboyant comme Golden State

L'affiche promettait un festival offensif. Il a eu lieu mais que d'un côté, puisque après une première période au coude-à-coude (76-74), les Warriors ont continué d'appuyer sur l'accélérateur face à des Mavericks soudainement en panne sèche (147-116).

Le duel de magiciens entre Curry (28 pts, 6 passes) et Doncic (27 pts, 6 passes) a été équilibré mais sans atteindre des sommets. Le match ayant été plié au 3e quart-temps (36-20), ils n'ont quasiment pas joué du 4e, au contraire du surprenant Kelly Oubre Jr, chaud comme la braise (40 pts, 8 rbds).

Face à une défense aux abonnés absents, Draymond Green s'est régalé (15 passes, 11 pts) et Golden State, 7e à l'Ouest (12-10), a shooté à plus de 57% de réussite.

L'urgence pointe pour Dallas, avant-dernier de cette même conférence après ce 7e revers en huit rencontres.

. Apathique comme Philly

Portland se présentait chez le leader de la conférence Est sans Damian Lillard (abdominaux) et CJ McCollum (pied), ni Jusuf Nurkic, Derrick Jones Jr, Zach Collins, également sur le flanc. Une formalité pour les Sixers? Que nenni, puisque ce sont les Blazers qui l'ont emporté (121-105).

Depuis le début de saison, les rares trous d'air des 76ers s'expliquaient par l'absence de Joel Embiid. Or cette fois non, puisque le pivot camerounais, qui s'est fait peur au premier quart-temps avec une hyper-extension du genou droit, a encore été performant (37 points).

Mais 31 l'ont été en première période, après quoi, bien esseulé (Ben Simmons était forfait) au milieu de coéquipiers passés au travers, il n'a plus du tout pesé.

Portland, désormais 4e ex-æquo à l'Ouest (12-9), en a profité pour s'échapper au 3e quart-temps dans le sillage de Gary Trent Jr (23 pts) et Carmelo Anthony (22 pts), en remportant la bataille au rebond (19 offensifs).

. Serein comme Utah

Soirée tranquille pour le Jazz, vainqueur aisé (112-91) sur le parquet d'Atlanta, où l'absence de Trae Young, blessé au mollet droit, s'est cruellement fait sentir.

Le 6e homme, Jordan Clarkson (23 pts, 7 rbds), a été le plus prolifique des marqueurs de Utah qui a aussi pu compter sur Bojan Bogdanovic (21 pts, 6 rbds). Rudy Gobert a réussi 11 points, 12 rebonds et 2 contres.

La franchise de Salt Lake City (17-5) consolide sa domination à l'Ouest, celle de Géorgie reste 6e à l'Est, rejointe par Charlotte et Cleveland.