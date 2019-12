NBA: les Lakers gagnent encore avec un LeBron James grand voyageur

Samedi dans les tribunes dans l'Ohio pour voir jouer son fils Bronny, dimanche vainqueur à Atlanta: LeBron James ne s'est pas économisé et a pourtant conduit les Lakers vers une 14e victoire consécutive à l'extérieur (101-96).

Comme si tous les voyages qu'impose une saison de NBA ne suffisaient pas, James s'était permis un retour aux sources dans son Etat natal pour assister à une rencontre de lycéens à Colombus, coincée entre un match dans la salle des Miami Heat où il a marqué 28 points et un autre dans celle des Hawks où il en a inscrit 32.

Il a affirmé n'avoir jamais douté d'être en forme pour cette rencontre (13 rebonds, 7 passes). "Je ne sais pas combien de matches il me reste dans ma carrière. Je ne sais pas combien de gamins se déplacent pour venir me voir jouer. C'est mon obligation. Mon obligation, c'est de jouer", a expliqué la star de 34 ans.

Les Hawks emmenés par Trae Young (30 points) n'ont vu le match leur échapper qu'à l'approche du buzzer final, n'étant menés que deux points (98-96) à 19 secondes du terme. James a réussi un premier lancer franc obtenu quatre secondes plus tard (99-96), puis Danny Green a pris le rebond, obtenu une faute, et réussi les deux derniers lancers francs pour clore ce 14e succès loin de la Californie.

Et paradoxalement, la seule défaite des Lakers à l'extérieur cette saison a eu lieu... à Los Angeles, contre l'autre équipe de la ville, les Clippers.

Toujours à l'Ouest, rien ne va plus pour La Nouvelle-Orléans, avec une 12e défaite consécutive, contre le Magic d'Orlando (130-119).

Malgré les 29 points de Jrue Holiday, les Pelicans n'ont plus remporté le moindre succès depuis le 21 novembre et pointent à la 14e place de la conférence ouest, seulement devant un Golden State toujours en perdition (5V, 23D), battu à domicile par Sacramento (100-79).

Orlando met ainsi fin à une série de trois défaites, certes contre des gros bras du championnat (Bucks, Lakers et Rockets), grâce à un collectif efficace: huit joueurs terminent à 10 points ou plus dont 21 pour Joanathan Isaac et 20 pour Nikola Vucevic, de retour sur les parquets après 11 matches manqués en raison d'une cheville douloureuse.

Ailleurs, les 76ers de Philadelphie ont enregistré leur 8e défaite de la saison, sèchement battus à Brooklyn par les Nets (109-89). Denver a dominé les Knicks de New York (111-105). Les Indiana Pacers ont déroulé face aux Charlotte Hornets (107-85).

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés dimanche:

Atlanta - LA Lakers 96 - 101

Brooklyn - Philadelphie 109 - 89

Denver - New York 111 - 105

Golden State - Sacramento 79 - 100

Indiana - Charlotte 107 - 85

La Nouvelle-Orleans - Orlando 119 - 130