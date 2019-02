NBA: les Lakers recrutent Bullock, en attendant Davis?

Les Los Angeles Lakers ont recruté mercredi l'arrière américain Reggie Bullock, en provenance de Détroit, alors que la franchise californienne tente toujours de s'offrir Anthony Davis avant la fin de la période des transferts en NBA jeudi.

Les Lakers, 10e de la conférence Ouest (27 v-27 d) après leur cauchemardesque prestation contre Indiana (défaite 136-94) mardi, tentent avec Bullock de résoudre l'un de leurs problèmes récurrents, leur inefficacité à trois points.

Bullock tourne à une moyenne de 12,1 points (38,8% de réussite à trois points), 2,8 rebonds et 2,5 passes décisives par match cette saison avec les Pistons.

Les Lakers ont cédé en échange le "rookie" ukrainien Sviatoslav Mykhailiuk, peu utilisé (3,3 pts, 0,9 rbds et 0,8 passes pour 10,8 min par match) et un choix de 2e tour de Draft encore à définir.

Mais le dossier qui intéresse le plus les Lakers et passionne la NBA, est celui de Davis, le pivot-vedette de La Nouvelle-Orléans qui souhaite jouer avec LeBron James et rejoindre une équipe qui peut viser les play-offs.

Les Lakers sont prêts à payer le prix fort pour Davis, mais les dirigeants de La Nouvelle-Orléans n'ont pour l'instant pas répondu favorablement à leurs différentes propositions.

Selon Adrian Wojnarowski, journaliste de la chaîne de télévision ESPN, les Lakers ont offert plusieurs de leurs jeunes talents, dont Lonzo Ball, Brandon Ingram et Kyle Kuzma, ainsi que plusieurs choix de Draft et une compensation financière.

Les dirigeants californiens ont jusqu'à jeudi 15h00, heures de New York pour parvenir à un accord avant la fin de la période des transferts en NBA.

Davis, 25 ans, affiche cette saison des moyennes de 29,3 points, ce qui en fait le 2e meilleur marqueur du Championnat, 13,3 rebonds et 2,6 contres par match.

De retour d'une blessure à un doigt qui l'a privé des huit derniers matches de son équipe, il est désormais opérationnel, mais son entraîneur Alvin Gentry a indiqué qu'il ne jouerait pas mercredi et jusqu'à la fin de la période des transferts.

Le dossier Davis cause aussi des problèmes au sein de l'effectif des Lakers avec des joueurs qui s'interrogent sur leur avenir et qui pourraient être envoyés dans les heures à venir à La Nouvelle-Orléans.