NBA: les leaders de conférence, Boston et Denver, secoués mais vainqueurs

Les leaders de conférence, Boston et Denver, ont souffert jeudi soir à l'extérieur lors de la reprise de la NBA après la parenthèse du All Star Game, mais ont fini par l'emporter, respectivement à Indianapolis (142-138 a.p.) pour les Celtics et à Cleveland pour les Nuggets (115-109).

Les Celtics, finalistes NBA l'an dernier, ont pu compter sur Jayson Tatum: auteur de 55 points lors du All-Star Game dimanche, l'ailier a inscrit 31 points, dont les quatre derniers, cruciaux pour son équipe, en prolongation. Tatum a assorti sa performance en prenant douze rebonds, pour un double-double.

Jaylen Brown a bien épaulé son coéquipier, en marquant 30 points pour son équipe toujours en tête de la Conférence Est, mais talonnée par Milwaukee qui ne jouait pas jeudi.

Les Pacers, où Myles Turner s'est distingué en réussissant lui aussi un double-double avec 40 points et dix rebonds, ont réussi à pousser les Celtics en prolongation, en comblant un retard qui se chiffrait à dix points à la mi-temps.

Tyrese Haliburton a même eu l'occasion d'offrir la victoire aux locaux avant cette prolongation, mais a manqué son tir à une poignée de secondes du buzzer.

"Nous avons été capables de traverser la tempête, avant de trouver un chemin menant à la victoire", a déclaré Jaylen Brown. "Plus nous sommes mis à rude épreuve en ce moment, plus cela va nous aider sur le long terme", a-t-il ajouté, dans la perspective des play-offs.

A Cleveland, Nikola Jokic, qui a réussi son 22e triple-double de la saison avec 24 points, 18 rebonds et 13 passes décisives, a porté les Denver Nuggets vers une victoire arrachée dans le dernier quart-temps.

- Les Sixers domptent les Grizzlies -

Dans cette ultime période, Denver a notamment réussi à museler Evan Mobley, meilleur marqueur des Cavs avec 31 points mais réduit alors totalement au silence.

Jamal Murray, de retour dans les rangs de Denver après avoir manqué six rencontres, a contribué à la victoire des siens à hauteur de 16 points.

Les Nuggets survolent la Conférence Ouest. Ils signent leur quatrième succès d'affilée et n'ont perdu que deux de leurs dix derniers matches.

A Philadelphie, les Sixers, 3es de la Conférence Est, ont dompté les Grizzlies de Memphis, qui ont pourtant compté jusqu'à 17 points d'avance.

Philly, où James Harden (31 points) et Joel Embiid (27 points et 19 rebonds) ont bien fait le job, a fait la différence dans les derniers instants: alors qu'il ne restait que 39 secondes à jouer, Tobias Harris, d'un panier à trois points, a placé les Sixers, menés depuis les premières minutes, en tête 106 à 105 (score final 110-105).

Les Lakers, 13es de la Conférence Ouest, vont-il réussir leur "remontada" ? "Je veux pousser pour atteindre les play-offs", avait déclaré dimanche dans le cadre du All-Star Game leur star et meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue LeBron James, qui n'imagine pas ne pas pouvoir disputer les phases finales.

Sur le chemin de ce pari un peu fou, les Lakers ont battu les Golden State Warriors, tenants du titre, 124 à 111, malgré un LeBron James très discret (13 points).

Mais la victoire a un petit goût amer avec la blessure de D'Angelo Russell. Le meneur, à peine arrivé aux Lakers, a été victime d'une entorse à une cheville dès le premier quart-temps.