NBA: les Nets font la mauvaise affaire, le Heat tient tête

Brooklyn se complique la vie: les Nets se retrouvent à la 10e place à l'Est, synonyme de barrages compliqués à l'extérieur, après leur défaite à Atlanta (122-115), samedi en NBA, où Miami a conforté son leadership de la conférence, en battant Chicago.

Kevin Durant a tout fait, mais ses 55 points, dont huit paniers derrière l'arc sur dix tentés (records personnels battus), n'y ont rien changé. Parce que hormis Kyrie Irving, au diapason (31 pts), le reste de l'équipe n'a pas suivi et qu'une fois de plus la défense a péché chez les New-Yorkais, punis par Trae Young (36 pts, 10 passes).

Et voilà les Hawks qui grimpent de deux rangs à la 8e place et Brooklyn qui glisse deux rangs plus bas. Il reste quatre matches aux Nets pour d'inverser les positions, sans quoi ils devront jouer, hors de chez eux, deux matches de barrages pour espérer atteindre les play-offs en dernière position.

Ce scénario, s'il se concrétisait, les ferait rencontrer au 1er tour Miami, qui a consolidé sa première place, en s'imposant en costaud chez les Bulls (127-109).

L'orage de la semaine passée avec quatre défaites de rang et en prime un accrochage entre le coach Erik Spoelstra et la star Jimmy Butler est bien oublié. Il a même fait peut-être du bien, car le collectif floridien est de nouveau soudé et très solide, puisque six joueurs ont fini entre 13 et 22 points.

En face, le duo Zach LaViine (33 pts) DeMar DeRozan (26 pts) a été performant en vain.

Philadelphie, qui a traversé une zone de turbulences avec trois défaites de rangs et déjà des interrogations sur James Harden, s'est rassuré en étrillant Charlotte (144-114), en s'appuyant notamment sur Joel Embiid.

- Feu d'artifice final des Warriors -

Le pivot camerounais, engagé dans le sprint final pour la course au trophée de MVP, avec l'actuel propriétaire Nikola Jokic (Denver) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) qui le fut en 2019 et 2020, a été prépondérant (29 points, 14 rbds, 6 passes).

Dans son sillage, le collectif des Sixers a fait feu de tout bois derrière l'arc, puisque pas moins de 21 tentatives (sur 43) ont fait mouche, record de franchise égalé.

Dans ce contexte favorable, James Harden ne s'est toutefois pas particulièrement distingué, même s'il a été actif et altruiste (12 pts, 13 passes, 8 rbds). Une performance offensive encore en deçà des attentes, de la part du triple meilleur marqueur de la ligue (2018, 2019, 2020), que l'entraîneur Doc Rivers n'avait pas hésité à critiquer, après la défaite contre Détroit jeudi.

Philadelphie (4e à l'Est) accédera officiellement dimanche aux play-offs, en cas de victoire sur Cleveland, qui cherche aussi à s'y qualifier, sans passer par les barrages. Or les Cavs ont de fortes chances de les disputer, car ils occupent actuellement la 7e en position, légèrement distancés par Toronto (5e) et Chicago (6e).

Néanmoins, ils ont fait le job en s'imposant (119-101) au Madison Square Garden, chez des Knicks déjà hors course, grâce notamment à Darius Garland (24 pts, 13 passes). Côté new-yorkais, Evan Fournier a été dans ses standards (19 pts, 3 passes).

Enfin à l'Ouest, Golden State (3e), mené de 13 points à la pause, a renversé Utah (111-107), grâce à un money-time de feu durant lequel les Warriors ont marqué six paniers primés consécutifs, infligeant un 18-0 fatal au Jazz (5e).

Klay Thompson en a inscrit huit à lui seul sur tout le match pour finir avec 36 pts, bien soutenu par Jordan Poole (31 pts). En face, Rudy Gobert a dominé à l'intérieur (14 pts, 19 rbds), en vain.